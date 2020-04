O coronavírus tem deixado boa parte das pessoas em suas residências e os pilotos não fogem a essa regra. Boa parte da família Piquet está reunida em Brasília e Pedro, o segundo mais jovem entre os filhos de Nelson Piquet, é um dos que lá permanecem.

Em entrevista exclusiva na Live do Motorsport.com no Instagram, o representante do Brasil na temporada 2020 da F2 (junto com Felipe Drugovich e Guilherme Samaia) falou sobre como está sendo este momento de confinamento, com parte da família atendendo ao chamado do tricampeão mundial.

“Há umas três semanas, meu pai chamou a gente e pediu para que não saíssemos de casa pelo menos por umas seis semanas”, disse Pedro. “Estamos aqui, fazendo o que ele pediu, mas também por achar que é o certo, pelo que está acontecendo.”

“Estava treinando de kart em São Paulo e vim para Brasília antes desse momento de confinamento. Chegou uma hora que ele disse ‘de agora em diante, não quero que mais que ninguém saia, vamos tentar fazer isso, porque acho que a situação está começando a ficar feia’.”

A F2 fez sua pré-temporada já no local onde começaria a jornada de 2020, no Bahrein, com Pedro liderando logo de cara, no primeiro dia, e sendo o terceiro mais rápido no dia seguinte. Tudo estava pronto, mas entrou em cena o coronavírus, que fez a equipe Charouz Racing System e os organizadores mudarem de planos.

“Todo mundo estava achando que a etapa aconteceria. Só no final dos testes, quando eles estavam empacotando tudo, eu perguntei porque eles estavam fazendo aquilo. Daí eles me disseram que havia uma chance de não ter corrida. Geralmente os carros ficam lá, porque seria apenas duas semanas depois.”

A pandemia tem colocado mais pontos de interrogação do que certezas no mundo do esporte a motor. A situação do coronavírus atual impede de se ter alguma projeção duradoura, mas neste momento, Piquet falou sobre o que a organização pretende com o campeonato deste ano.

“As datas [da F2] estão relacionadas à F1. Pelo que tenho de informação, a primeira corrida deve ser em julho, talvez com algum teste antes, em junho. Ao invés de 12, devem ser 10 etapas, pelo que eles estão prevendo. Aí algumas corridas que aconteceriam no início do ano devem colocar no final. Mônaco já está cancelada e devem cortar outra. Acredito também que eles vão estender a temporada um pouquinho mais para dezembro.”

Confira imagens de Pedro Piquet durante os testes da F2 no Bahrein

Galeria Lista Pedro Piquet, Charouz Racing System 1 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 2 / 14 Foto de: FIA F3 Pedro Piquet, Charouz Racing System 3 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 4 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 5 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 6 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 7 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 8 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 9 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 10 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 11 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 12 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 13 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 14 / 14 Foto de: FIA Formula 2

Nova categoria, novos pneus

Uma das principais pautas sobre a F2 é o novo tipo de pneu, de 18 polegadas, ajudando a Pirelli na pesquisa sobre a borracha que a F1 usará em 2022. Piquet falou sobre como se sentiu com essa nova especificação, podendo render mais boas novas no futuro, quando a temporada começar.

“O pneu aro 18 tem um ombro muito fino, então ele não dobra na curva, não tem o jogo que o aro 13 tem. Você tem que ser um pouco mais suave, não pode chegar na curva de alta e virar de repente, senão você vai perder o carro. Eu sinto que na minha pilotagem, eu sou suave, consigo andar bem assim, sem fazer loucuras para fazer o carro virar. Me senti bem com esse pneu dessa forma, acho que é bom para o meu estilo. Creio que preciso de mais tempo, foi apenas um treino, mas me senti bem.”

“O time fez um trabalho bom para conseguir começar da melhor maneira. Como você não treina muito, você tem que fazer muita simulação, adivinhando como o carro vai começar, principalmente com esses pneus. Desde o início, estávamos fortes e fiquei bem feliz, não só em volta rápida, mas nas simulações de corrida.”

Veja como o coronavírus tem afetado o calendário do esporte a motor pelo mundo

Galeria Lista Uma das primeiras aparições do coronavírus no esporte a motor veio com o adiamento da etapa de Sanya, da Fórmula E. 1 / 28 Foto de: FIA Formula E A Fórmula 1 adiou o GP da China pelo mesmo motivo. 2 / 28 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Com o crescente aumento de casos do Covid-19, o GP do Bahrein chegou a ser confirmado, mas sem presença de público. 3 / 28 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A MotoGP, a maior categoria das duas rodas do mundo, chegou a realizar a primeira etapa no Catar, mas apenas com a Moto2 e Moto3. 4 / 28 Foto de: Akhil Puthiyedath Mais tarde, as etapas da Tailândia, Estados Unidos, Argentina e Espanha também foram suspensas, com adiamento. No momento, o GP da França é o primeiro da temporada. Mas o multicampeão Valentino Rossi acredita que as etapas de França e Itália dificilmente serão realizadas na data inicial 5 / 28 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images A Fórmula E anunciou a suspensão da temporada por dois meses: os ePrix de Paris e Seul foram suspensos. 6 / 28 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O GP da Austrália de F1 estava previsto para acontecer, com presença de público e tudo. 7 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Um funcionário da McLaren testou positivo para o Covid-19 e a equipe decidiu não participar do evento. 8 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton criticou a decisão da categoria, dizendo que era chocante todos estarem ali para fazer uma corrida em meio à crise do coronavírus. 9 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Após braço de ferro político entre equipes e categoria, a decisão de cancelar o GP da Austrália veio faltando cerca de três horas para a entrada do primeiro carro na pista para o primeiro treino livre. 10 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pouco tempo depois, os GPs do Bahrein e Vietnã também foram adiados. 11 / 28 Foto de: FOM Os GPs da Holanda e Espanha também foram postergados. 12 / 28 Foto de: Tim Biesbrouck / Motorsport.com Uma das jóias da Tríplice Coroa, o GP de Mônaco, foi cancelado. Poucos dias depois, o GP do Azerbaijão também foi adiado. No momento, o GP do Canadá está marcado para ser o primeiro da temporada, no meio de junho 13 / 28 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Para atenuar os efeitos de tantas mudanças no calendário, a F1 decidiu antecipar as férias de verão. 14 / 28 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Além disso, FIA e F1 concordaram em introduzir o novo pacote de regulamentos que entrariam no próximo ano, a partir de 2022 15 / 28 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Acompanhando a F1, a F2 e F3 também anunciaram suas primeiras provas como adiadas. 16 / 28 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Outras categorias e provas nobres do calendário do automobilismo mundial também foram prejudicadas pelo coronavírus. 17 / 28 Foto de: Marc Fleury As 24 Horas de Le Mans foi adiada para 19 de setembro. 18 / 28 Foto de: Rainier Ehrhardt A etapa conjunta entre WEC e IMSA em Sebring foi cancelada. 19 / 28 Foto de: Scott R LePage / Motorsport Images O tradicional TT da Ilha de Man foi cancelado. 20 / 28 Foto de: Dave Kneen A Indy suspendeu as primeiras corridas em St Pete, Alabama, Long Beach e Austin. 21 / 28 Foto de: Phillip Abbott / Motorsport Images Na teoria, o campeonato de 2020 começa com o GP de Indianápolis, no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway. 22 / 28 Foto de: IndyCar Series Ainda não há nada definido sobre as 500 Milhas de Indianápolis. 23 / 28 Foto de: IndyCar Series Na NASCAR, a maior categoria do automobilismo dos EUA, foram realizadas as primeiras quatro provas, mas as atividades só voltarão a partir de 3 de maio, com a etapa de Martinsville no dia 9. 24 / 28 Foto de: NASCAR Media No Brasil, a CBA suspendeu as atividades no país por tempo indeterminado. 25 / 28 Foto de: Duda Bairros A Stock teve que adiar a abertura do campeonato, com a Corrida de Duplas. Etapas do Velopark e Londrina também foram adiadas. 26 / 28 Foto de: Duda Bairros A Porsche Cup realizou apenas sua primeira etapa em Interlagos e aguarda novas diretrizes para retomar o campeonato. 27 / 28 Foto de: Luca Bassani Endurance Brasil, Copa Truck, entre outras competições, também estão paralisadas. 28 / 28 Foto de: Duda Bairros

VÍDEO: Top 5 corridas mais geniais de pilotos na F1, por Felipe Motta

PODCAST #035 - Senna é o melhor piloto de todos os tempos da F1?