Após o anúncio da F1 sobre o adiamento dos GPs da Holanda, Espanha e Mônaco, as categorias de acesso que a acompanham também divulgaram suas respectivas suspensões. A Fórmula 2 adiou as corridas nos três países em que correria, enquanto que na Fórmula 3, apenas nas etapas da Holanda e Espanha.

Com isso, a F2 tem estreia prevista, como na F1, no Azerbaijão, enquanto que a F3 dará o pontapé inicial de seu campeonato na Áustria, no dia 5 de julho.

O CEO da F2 e da F3, Bruno Michel, disse em comunicado: “Juntamente com a FIA e a Fórmula 1, estamos monitorando de perto a situação e estamos estudando possíveis novas datas, caso a situação melhore.”

“Por enquanto, todas as atividades de pista da F2 e F3 estão em espera. Isso inclui, obviamente, nossos testes de abril em Barcelona (F2) e em Budapeste (F3), juntamente com um teste de dois dias em Barcelona no final de maio (também para F3).

"Até que possamos voltar à pista, desejamos o melhor às nossas equipes, pilotos, parceiros e todos os nossos fãs."

Ao mesmo tempo, outra categoria importante do automobilismo, a Fórmula Regional Europeia (antiga F3 Europeia) também anunciou que a abertura de seu campeonato em Paul Ricard, na França, também foi adiada. Em teoria, a primeira etapa será realizada em Monza, nos dias 16 e 17 de maio.

A F2 em 2020 conta com os brasileiros Pedro Piquet, Felipe Drugovich e Guilherme Samaia. Na F3, o país é representado por Enzo Fittipaldi e Igor Fraga, enquanto que Gianluca Petecof competirá na Fórmula Regional.

