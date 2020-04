O coronavírus fez com que o esporte a motor parasse por todo o mundo, com corridas adiadas ou canceladas, além dos pilotos terem que permanecer em suas casas. Com isso, o automobilismo virtual ganhou grande força, em um ambiente que pode servir como diversão e também como preparo, sem precisar sair de sua residência.

Mas para Pedro Piquet, os simuladores têm apenas uma função: diversão. O filho de Nelson Piquet, que correrá na Fórmula 2 em 2020, aponta os motivos que não fazem dele ser um apaixonado pelos ‘brinquedinhos’ de Max Verstappen, Lando Norris e companhia.

“Tem alguns pilotos que são viciados em simulador, eu já não sou”, disse Piquet em entrevista exclusiva na Live no Instagram do Motorsport.com. “Um dos motivos é que eu sinto a vista cansada, não consigo olhar para uma tela por muito tempo. Se eu ficar 20 minutos, eu preciso sair, respirar um pouco, mas tem gente que consegue ficar várias horas.”

“Eu sou um pouco chato com simulador, com coisas que o simulador faz que não acontecem na vida real. Sou bastante chato com essas coisas. Uso mais para diversão, como hobby, não uso como treino, eu não acredito que o simulador vai te fazer um piloto mais rápido.”

Mas, Pedro ressalta uma exceção: “O simulador que uso para me preparar para as corridas é o da Dallara, que fica na Itália. Meu time manda engenheiros para lá, ficamos o dia inteiro andando, mas aí é um simulador quase perfeito, você enxerga o que você vê no carro.”

A solução para quando não está na Itália é a moda ‘old school’: “Eu acabo andando muito de kart. As pessoas que me seguem, sabem que se estou uma semana no Brasil, durante quatro dias estou no kart. Acho que me prepara melhor para uma temporada, para um treino ou uma corrida.”

Confira imagens de Pedro Piquet nos testes da F2 no Bahrein

Galeria Lista Pedro Piquet, Charouz Racing System 1 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Trident 2 / 14 Foto de: FIA F3 Pedro Piquet, Charouz Racing System 3 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 4 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 5 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 6 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 7 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 8 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 9 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 10 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 11 / 14 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 12 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 13 / 14 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Pedro Piquet, Charouz Racing System 14 / 14 Foto de: FIA Formula 2

Relembre todos os carros de Nelson Piquet na F1

Galeria Lista 1978 - Ensign N177 1 / 20 Foto de: LAT Images 1978 - McLaren M23 (BS Fabrications) 2 / 20 Foto de: LAT Images 1978-79 - Brabham BT46 3 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1979 - Brabham BT48 4 / 20 Foto de: LAT Images 1979-80 - Brabham BT49 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1981 - Brabham BT49C 6 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT50 7 / 20 Foto de: LAT Images 1982 - Brabham BT49D 8 / 20 Foto de: LAT Images 1983 - Brabham BT52 9 / 20 Foto de: BMW AG 1983 - Brabham BT52B 10 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1984 - Brabham BT53 11 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 1985 - Brabham BT54 12 / 20 Foto de: Jean-Philippe Legrand 1986 - Williams FW11 13 / 20 Foto de: LAT Images 1987 - Williams FW11B 14 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1988 - Lotus 100T 15 / 20 Foto de: LAT Images 1989 - Lotus 101 16 / 20 Foto de: LAT Images 1990 - Benetton B189B 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1990 - Benetton B190 18 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1991 - Benetton B190B 19 / 20 Foto de: Ercole Colombo 1991 - Benetton B191 20 / 20 Foto de: LAT Images

