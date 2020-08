Pedro Piquet teve em Barcelona o seu melhor fim de semana na F2 até agora. Além de marcar seus dois primeiros pontos na segunda corrida, ao terminar na sétima posição, o filho do tricampeão mundial, Nelson Piquet, chegou a finalizar a corrida 1 em 10º, mas acabou punido por desrespeitar regras do safety car e foi oficialmente o 14º.

O piloto da Charouz falou com exclusividade ao Motorsport.com, e se mostrou feliz com o que conseguiu fazer na pista espanhola, mas também se dizendo focado no que necessita melhorar para manter a boa fase.

“Foi o melhor fim de semana mesmo, mas ainda preciso melhorar nos treinos de classificação”, disse Piquet. “Ainda não estou 100% confiante com o carro nas pistas novas, preciso melhorar nesse aspecto para ter uma posição melhor de largada.”

“Na primeira corrida eu estava indo bem, encaminhado para chegar entre os oito. Infelizmente deu safety car, daí eu tive uma punição durante o carro de segurança na pista, que eu andei muito rápido, eles são bem regrados.”

“Perdemos posições para a corrida de domingo, mas conseguimos nos recuperar bem. No final, terminamos as duas corridas entre os 10. Vamos tentar manter essa fase, como uma constante melhora, focando nos treinos de classificação, já que um está ligado ao outro”, completou.

