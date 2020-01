A meia década da Fórmula E: Brasileiros brilham na nova categoria

Tem barulho de futuro. É assim que muitos fãs descrevem a categoria que se propôs justamente a estar na vanguarda dos novos tempos do automobilismo. A Fórmula E, que teve sua primeira temporada começando em 2014, busca ajudar no desenvolvimento e na disseminação da ideia dos transportes sustentáveis.

Nessas primeiras cinco temporadas tivemos títulos de cinco pilotos que praticamente renovaram suas carreiras ao apostar, e acertar, em se juntar à categoria que cresce a cada ano. Nelsinho Piquet foi o primeiro campeão, superando Sébastien Buemi e Lucas di Grassi, que seriam os campeões dos anos seguintes.

Relembre todos os campeões da Fórmula E:

Galeria Lista 2014-2015: Nelson Piquet Jr., China Racing 1 / 10 Foto de: Renault Sport Depois de anos passando por Nascar, Rallycross e Fórmula 1, o filho mais velho do tricampeão Nelson Piquet 'recarregou' as energias na F-E 2014-2015: Nelson Piquet Jr., China Racing 2 / 10 Foto de: FIA Formula E Nelsinho foi campeão com apenas um ponto de vantagem sobre Buemi e dez sobre Lucas. Foi o primeiro sinal de que a categoria seria sempre muito competitiva. 2015-2016: Sébastien Buemi, Renault e.Dams 3 / 10 Foto de: FIA Formula E Em seguida, Buemi, que foi colocado de lado pelo programa de talentos da Red Bull na F1, mostrou que era um gigante das pistas, vencendo na categoria elétrica e se consolidando ainda com vitórias em Le Mans e no WEC. 2015-2016: Sébastien Buemi, Renault e.Dams 4 / 10 Foto de: Michelin Sport O suíço levou o título após uma intensa disputa com Lucas di Grassi ao longo do campeonato. O campeonato foi vencido por apenas 2 pontos de diferença entre eles. 2016-2017: Lucas di Grassi, ABT Schaeffler Audi Sport 5 / 10 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images O brasileiro, que foi piloto de desenvolvimento da Fórmula E antes mesmo da competição ser criada, encontrou na categoria o espaço de destaque que não conseguiu na F1. Com as dez vitórias na categoria, já é o segundo maior vencedor da F-E. 2016-2017: Lucas di Grassi, ABT Schaeffler Audi Sport 6 / 10 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Di Grassi foi o primeiro a vencer com margem de pontos superior a dois pontos, mas os 24 pontos à frente de Buemi significam que a disputa durou até a última corrida do ano. 2017-2018: Jean-Eric Vergne, Techeetah 7 / 10 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Outro esnobado pelo programa de talentos da Red Bull na Fórmula 1, Vergne teve resultados modestos nas três primeiras temporadas da F-E, até fazer uma temporada esmagadora em 2017-2018 e vencer seu primeiro mundial. 2017-2018: Jean-Eric Vergne, Techeetah 8 / 10 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O francês chegou à última etapa disputando o título com Sam Bird, mas a atuação no fim de semana, terminou o campeonato com 54 pontos de vantagem para o vice-campeão di Grassi, que superou Bird por um ponto na última prova. 2018-2019: Jean-Eric Vergne, Techeetah 9 / 10 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Vergne foi ainda o primeiro bicampeão da categoria, ao conquistar o segundo título em 2019. 2018-2019: Jean-Eric Vergne, Techeetah 10 / 10 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images O francês abriu boa vantagem no campeonato e chegou à etapa de Nova Iorque precisando apenas administrar. E foi precisamente o que ele fez. Vergne faturou o bi com 17 pontos de vantagem sobre Buemi.

*Vale destacar que embora a década tenha começado em 2011, consideramos a Fórmula 1 como padrão de referência para as demais competições, ou seja, com a década começando em 2010 e terminando em 2019, já que a primeira temporada da categoria foi disputada em 1950 e, desta forma, as décadas são completadas nos anos terminados em nove (1959, 1969 e etc). Essa padronização foi feita para facilitar a análise, uma vez que cada categoria começou em um ano diferente e, por isso, têm suas décadas completadas em anos diferentes.