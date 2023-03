Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula E desembarca no Brasil pela primeira vez para a disputa do ePrix de São Paulo no Sambódromo do Anhembi, que recebe a sexta etapa da nona temporada da categoria elétrica.

Ao Motorsport.com, o espanhol Alberto Longo, cofundador da F-E, destacou que a presença da competição no País era um "objetivo prioritário" desde antes do primeiro campeonato, no ano de 2014.

De lá para cá, já aconteceram inúmeras tratativas para corridas não só na capital paulista, mas também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. No fim das contas, as tentativas anteriores não 'vingaram', mas agora o dirigente está otimista para o futuro da F-E na maior cidade brasileira.

"Depois de muitos anos, a F-E está no Brasil. Era um objetivo prioritário desde o princípio [da categoria], mas há muito complexidade para 'abrigar' uma corrida da F-E. Demoramos muito, mas agora estamos aqui... Esperamos que por muito tempo", disse Longo à reportagem.

O contrato entre F-E e a prefeitura paulistana é válido por cinco anos e o ePrix desta temporada terá a participação de dois representantes do País. Um deles é 'de casa': o paulistano Lucas di Grassi, campeão da F-E 2016–17 pela Audi e que atualmente corre pela Mahindra. O piloto está envolvido na categoria desde a sua concepção, antes mesmo do primeiro campeonato. Além dele, Sérgio Sette Câmara, piloto mineiro da equipe NIO 333 e que corre na F-E desde a temporada 2019–20.

Emerson Fittipaldi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Longo também destacou a história brasileira no automobilismo e revelou a presença de nomes ilustres no eP, como Felipe Massa, que correu na F-E, Rubens Barrichello e Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial da Fórmula 1.

"O Brasil tem uma grande história no esporte a motor, que poucos países têm. Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, que estará aqui, Felipe Massa também, Rubens Barrichello, outro que vem...", afirmou.

"Além de muitos amantes do esporte e da Bandeirantes, que transmitirá ao vivo, assim como mais de 150 países", completou o espanhol, destacando o alcance internacional da categoria de monopostos elétricos e o fato de que a F-E em 2023 terá, pela primeira vez no Brasil, transmissão em TV aberta com alcance nacional, uma vez que a antiga emissora, a TV Cultura, não chega a todas as cidades do País.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate tamanho do 'buraco' da Ferrari na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: