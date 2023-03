Carregar reprodutor de áudio

Vice-campeão da Fórmula E 2020/2021, o ítalo-suíço Edoardo Mortara, piloto da Maserati na categoria elétrica, visitou Felipe Massa, que foi seu companheiro na F-E quando a equipe ainda era a antiga Venturi, antes do ePrix de São Paulo, disputado neste fim de semana no Anhembi.

O evento é o primeiro do Mundial elétrico no Brasil e os pilotos da competição aproveitaram para explorar as atrações da capital paulista. No caso de 'Edo', a opção foi o Beefbar, restaurante do qual Massa é dono.

"Foi bom vê-lo, éramos companheiros e fizemos duas temporadas juntos... Tivemos um ótimo jantar em seu restaurante, o Beefbar", afirmou Mortara, que já venceu seis corridas na F-E, ao Motorsport.com.

Edo e o brasileiro disputaram as temporadas 2018/2019 e 2019/2020 juntos pela equipe Venturi, que virou a Maserati no atual campeonato, marcando o retorno da marca italiana às competições automobilísticas após 65 anos -- o time segue correndo sob a bandeira de Mônaco.

Massa, aliás, foi convidado por sua ex-equipe para assistir ao eP no box da escuderia no Sambódromo. "Será muito legal se ele assistir à corrida conosco, é sempre divertido estar com ele", disse um sorridente Mortara ao falar sobre Felipe.

Questionado pela reportagem sobre se falou com Massa sobre samba, o ítalo-suíço respondeu: "Não falamos sobre samba, mas falamos sobre muitas coisas, como comida e coisas assim". No fim da entrevista, a simpática assessora de imprensa brincou: "Se Felipe não vier, terá sérios problemas".

