Lucas di Grassi apresentou neste sábado (14) uma das melhores performances de sua carreira, durante a etapa de abertura do Campeonato Mundial de Fórmula E, no Autódromo Hermanos Rodriguez, no México.

O brasileiro começou o dia cravando uma inesperada pole position, uma vez que ele próprio admitira que seu início de temporada seria difícil pelo atraso no trabalho de desenvolvimento do carro da equipe Mahindra, seu novo time na categoria.

Mas foi na corrida que o campeão mundial de Fórmula E magnetizou as atenções, transformando-se no foco da transmissão da prova, inicialmente por largar na pole, depois pelo maior consumo de energia de seu carro e, finalmente, pelo fato de todos saberem que o brasileiro lutava por posições com um equipamento menos competitivo que seus concorrentes.

“Nosso carro ainda tem muito o que evoluir. A gente ainda não está com tudo otimizado”, explicou Di Grassi. “Sabíamos que seria uma corrida difícil contra os carros equipados cm motor Porsche aqui. Tentei manter a ponta e depois vi que minha energia estava menor que a do Jake (Dennis) e do Pascal (Wehrlein)".

"Consegui segurar bem o (Jake) Hugues no final e terminar em terceiro. Foi um pódio sensacional na minha primeira corrida com a Mahindra. Foi também a maior surpresa da minha carreira essa pole e o pódio aqui no México. E a gente tem muito o que melhorar no nosso carro ainda”, completou.

A corrida

Lucas largou bem e conseguiu liderar por algumas voltas. Mas a partir da nona volta o menor desempenho do carro começou a pesar e ele passou a sofrer forte pressão do pelotão que vinha embolado atrás.

Na 12ª volta, foi ultrapassado pelo britânico Jake Dennis (equipe Andretti), que se fez valer do melhor desempenho de seu motor Porsche para garantir a ponta e não mais perdê-la.

Depois de resistir por várias voltas, Di Grassi praticamente abriu passagem para o alemão Pascal Wehrlein (equipe Porsche).

Na 29ª volta, já acelerando menos para economizar energia, o brasileiro deixou aberta a porta para Wehrlein, que imediatamente iniciou uma caça infrutífera ao líder.

A partir daí o brasileiro da Mahindra viveu o drama de ter que economizar energia para conseguir cruzar a linha de chegada, ao mesmo tempo em que se defendia dos ataques do britânico Jake Hughes (McLaren) e o alemão André Lotterer (Andretti).

A tensão foi maior nas cinco voltas finais, adicionadas pela direção de prova em função das bandeiras amarelas que exigiram três entradas do safety car – mas que mesmo assim consumiram energia dos carros. No final, Di Grassi cruzou a linha de chegada com apenas 0,1% de bateria, à beira de uma pane elétrica.

O resultado de hoje coloca Jake Dennis na liderança, com 26 pontos, enquanto Di Grassi e Wehrlein estão empatados em segundo, graças à pole position conquistada pelo brasileiro, que lhe concedeu dois pontos de bonificação. O próximo compromisso do Campeonato Mundial de Fórmula E será disputada no dia 27 de janeiro, para uma rodada dupla na Arábia Saudita.

Resultado da 1ª etapa da Fórmula E, no México:

1) Jake Dennis (EUA, equipe Andretti)

2) Pascal Wehrlein (Alemanha, Porsche)

3) Lucas Di Grassi (Brasil, Mahindra)

4) André Lotterer (Alemanha, Andretti)

5) Jake Hughes (Inglaterra, McLaren)

6) Sébastien Buemi (França, Envision)

7) António Félix da Costa (Porsche)

8) Mitch Evans (Nova Zelândia, Jaguar)

9) Nick Cassidy (Nova Zelândia, Envision)

10) Stoffel Vandoorne (Bélgica, Penske)

