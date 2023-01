Carregar reprodutor de áudio

O saldo final do ePrix da Cidade do México de Fórmula E não foi dos melhores para Robin Frijns. O piloto da Abt acertou a traseira da Nissan de Norman Nato ainda no começo da prova e terminou com uma fratura no punho, virando dúvida para a próxima etapa, em Diriyah, na Arábia Saudita.

Frijns foi levado ao hospital logo após o acidente, onde foi descoberta a fratura no punho esquerdo como resultado do impacto.

"Robin fraturou o punho esquerdo e precisará fazer uma cirurgia aqui no México", disse a equipe Abt em um comunicado.

Isso deve deixá-lo de fora da rodada dupla na Arábia Saudita, com a equipe alemã precisando buscar um substituto para Frijns para as corridas de Diriyah em duas semanas. Kelvin van der Linde, do DTM, é o favorito para substituí-lo, mas a Mahindra, fornecedora de trens de força da Abt, tem o indiano Jehan Daruvala caso necessário.

A lesão de Frijns deve atrapalhar ainda mais a equipe Abt, com o chefe Thomas Biermaier acreditando que o time esteja "seis a oito semanas" atrás dos demais.

O holandês foi investigado pelos comissários durante a corrida devido à colisão com Nato, mas eles optaram por não puni-lo, julgando ser um incidente de corrida.

Nico Muller, ABT CUPRA Formula E Team, Mahindra M9Electro, Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro, Norman Nato, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Nico Müller terminou em 14º no que foi um retorno difícil da Abt à Fórmula E após um ano fora, tendo originalmente saído junto da Audi.

Frijns trocou a Envision pela Abt nesta temporada após quatro anos com o time britânico, fazendo parceria com Müller, que retorna à categoria este ano. Os dois foram companheiros de equipe no DTM com a Abt, guiando o Audi RS5 no antigo regulamento Classe 1.

