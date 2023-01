Carregar reprodutor de áudio

Diriyah, na Arábia Saudita, será o palco da primeira rodada dupla da temporada 2022/2023 da Fórmula E. Serão duas provas noturnas e a pista será iluminada pela tecnologia mais avançada de LED com baixa potência.

Na pista, espera-se grandes batalhas, assim como já houve no primeiro ePrix, na Cidade do México. Com 21 curvas, o Circuito Diriyah de 2.495 km envolve as muralhas históricas da cidade listada como Patrimônio Mundial da UNESCO.

Os pilotos enfrentarão uma volta desafiadora desde a linha de chegada quando um primeiro setor técnico leva à tortuosa Bobsleigh Run na Curva 6, uma série de curvas rápidas em rápida sucessão. A pista será um verdadeiro teste de gestão de energia e estratégia com uma longa reta para fechar a volta.

A programação será ligeiramente diferente do que se costuma ver em uma rodada dupla tradicional, com a primeira corrida sendo realizada na sexta-feira e a segunda no sábado.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 12h YouTube da F-E Treino Livre 2 Sexta-feira 7h30 YouTube da F-E Classificação 1 Sexta-feira 9h40 Bandsports Corrida 1 Sexta-feira 14h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 7h30 YouTube da F-E Classificação 2 Sábado 9h40 Band e Bandsports Corrida 2 Sábado 14h Band e Bandsports

