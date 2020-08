A Fórmula E está de volta. Depois de quase seis meses de paralisação do campeonato e sete sedes canceladas por causa da pandemia do novo coronavírus, a categoria de carros totalmente elétricos se reunirá em Berlim para uma sequência de seis corridas para definir o campeão da sexta temporada de sua história.

Atualmente, o português Antonio Felix da Costa é o líder, com 67 pontos, seguido por Mitch Evans com 56, Alexander Sims com 46, Max Gunther com 44 e Lucas di Grassi, que é o melhor brasileiro da competição com 38 pontos, em quinto.

Por falar em brasileiros, o Jaguar I-Pace eTrophy também volta, podendo coroar Sergio Jimenez novamente. O atual campeão tem 57 pontos e vê Simon Evans pelo retrovisor, com 51.

Confira os horários

Quarta-feira - 5 de gosto Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 4h Treino Livre 2 6h30 Treino de classificação 9h15 Fox Sports 2 Jaguar I-Pace eTrophy 11h45 Fox Sports 2 Corrida - F-E 14h Fox Sports 2 Quinta-feira - 6 de agosto Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 6h30 Treino de classificação 9h15 Fox Sports 2 Jaguar I-Pace eTrophy 11h45 Fox Sports 2 Corrida - F-E 14h Fox Sports 2

