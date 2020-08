Fórmula E: Chefe de equipe da Mahindra é diagnosticado com Covid

O CEO da Mahindra Racing e chefe da equipe indiana na Fórmula E, Dilbagh Gill, testou positivo para o coronavírus e deve perder todas as seis corridas da maratona final da categoria em Berlim nos próximos dias.

Todos os pilotos e funcionários da equipe presentes na pista do Aeroporto Tempelhof tiveram que fazer um teste e cumprir uma quarentena obrigatória de 36 horas em seus respectivos quartos de hotel.

Embora Gill, que mora nos Estados Unidos, afirme que não está com nenhum sintoma do coronavírus, ele testou positivo na segunda-feira e agora enfrenta um período de isolamento de 10 a 14 dias.

O dirigente disse, em entrevista com a presença do Motorsport.com, o seguinte: “A primeira coisa que quero tirar do peito é que testei positivo para a Covid-19 no primeiro exame (feito nesta segunda-feira).”

"Estou isolado neste momento e aguardo meu segundo teste. Não tenho sintomas e estou me sentindo muito bem. Sinto-me um pouco chateado por não poder ajudar a equipe neste momento, mas é melhor para a saúde de todos que eu esteja longe.”

A pista do aeroporto de Tempelhof foi limitada a 1000 funcionários, abaixo das estimadas 5.000 pessoas em um evento regular de F-E, devido à legislação alemã que permanecerá em vigor até o final de agosto.

Cada equipe teve sua alocação de pessoal reduzida de 40 para 21 membros - 19 para integrantes do staff e dois para pilotos. Originalmente, o limite seria de 20 pessoas, mas um espaço extra foi concedido para que os diretores de times pudessem comparecer.

Questionado pelo Motorsport.com se esperava poder voltar à pista, Gill respondeu o seguinte: “Me pediram para fazer um segundo teste, que está programado para mais tarde hoje ou amanhã e, com base nisso, saberei. A partir de agora, as instruções iniciais são de 10 a 14 dias [em isolamento social], então acho que a final da temporada será neste quarto de hotel para mim."

A Fórmula E divulgou: “Nesta segunda-feira, 3 de agosto, um total de 1.421 pessoas já foram testadas e todas receberam resultados negativos, exceto duas que receberam resultados positivos.”

“Os dois indivíduos entraram em quarentena de acordo com as instruções das autoridades de saúde pública e continuarão a seguir o procedimento exigido por essas autoridades. Nos dois casos, o protocolo aprofundado do campeonato de Fórmula E foi seguido."

Ninguém poderá entrar no local da final da Fórmula E sem um teste negativo e todos os participantes devem observar o distanciamento, usando máscara. Os ‘retestes’ ocorrerão a cada cinco e sete dias.

