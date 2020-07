Campeão da Fórmula E e embaixador da ONU para o meio ambiente, Lucas Di Grassi anunciou nesta terça-feira (07) a criação de um campeonato inédito com patinetes 100% elétricos. O Electric Scooter Championship (eSC) acontecerá a partir de 2021 e passará pelas principais cidades do mundo, com patinetes que serão capazes de atingir 100 km/h.

Sócio e embaixador de sustentabilidade do torneio, Di Grassi destacou a importância da evolução da micromobilidade no esporte a motor. “Na medida em que a micromobilidade avança, o Electric Scooter Championship está perfeitamente preparado para ampliar os benefícios de soluções de transporte limpas e sustentáveis no dia a dia das pessoas”, disse o piloto.

“Este é o início de um verdadeiro e importante crescimento da micromobilidade dentro do esporte em todo o mundo”, completou Di Grassi.

O eSC é o primeiro campeonato internacional focado no esporte e na micromobilidade. Além de Di Grassi, a iniciativa conta com a participação do ex-piloto de Fórmula 1 Alexander Wurz, além do empreendedor do esporte Hrag Sarkissian e do ex-piloto de A1GP e comentarista Khalil Beschir.

Em cada cidade, o campeonato reunirá representantes governamentais, industriais e da sociedade civil para ajudar a definir políticas e práticas visando construir um cenário mais realista do futuro do transporte urbano.

“O eSC vai definir como a micromobilidade e o esporte a motor podem e devem trabalhar juntos – não apenas ao tornar essa parceria ambientalmente sustentável mas também usando os conceitos de aceleração das ideias que podem reformatar a mobilidade para o cotidiano da sociedade”, afirmou Hrag Sarkissian, CEO e sócio do Electric Scooter Championship.

Com pistas especialmente desenhadas para o eSC, o campeonato com patinetes 100% elétricos terá início em 2021. “É um cenário fascinante no qual apresentamos um modo mais sustentável e acessível de fazer esporte a motor”, completou Di Grassi.

