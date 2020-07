Um dos pilotos originais da Fórmula E, o britânico Sam Bird vai trocar de equipe pela primeira vez na categoria. Após seis temporadas com a Virgin, Bird anunciou nesta terça-feira que assinou com a Jaguar para a temporada 2020/21, substituindo James Calado.

O piloto, de 33 anos, correu em todas as 63 provas da F-E até o momento, toda pela Virgin, e é, até aqui, o único piloto da categoria a vencer pelo menos uma prova em cada temporada. Vencedor de 9 ePs, Bird ainda tem mais seis corridas com a Virgin, na maratona de etapas em Berlim em agosto.

Em seguida, ele vai para a Jaguar para correr ao lado de Mitch Evans, que atualmente ocupa a segunda posição no campeonato. A dupla vai desenvolver o I-Type 5 para a sétima temporada da categoria, quando a F-E ganhará oficialmente o status de Campeonato Mundial da FIA.

Bird disse: "Eu acompanhei o crescimento e progresso da Jaguar na categoria e estou muito orgulhoso por poder correr defendendo uma marca britânica icônica com um DNA de corridas bem-sucedido, me juntando a uma lista incrível de pilotos que defenderam a montadora".

"Estou faminto pelo sucesso e acredito que, junto com Mitch, podemos conquistar grandes coisas para a equipe e para nós. Quero agradecer a Virgin por tudo que conquistamos juntos e desejo a eles o melhor para o futuro".

"Após Berlim, mal posso esperar para testar o Jaguar I-Type e estar na melhor forma possível para a sétima temporada e além".

A Virgin, que atualmente corre com uma unidade de potência da Audi, ocupa a sétima posição entre os construtores - com Bird tendo conquistado 26 de seus 39 pontos em sua vitória na Arábia Saudita.

Já a Jaguar está em terceiro, atrás apenas da BMW Andretti e da Techeetah. A equipe chegou a abordar Calado, que já foi campeão do WEC com a Ferrari, para seguir na equipe como piloto reserva e de testes.

O chefe da Jaguar, James Barclay acrescentou: "Desde o início da Fórmula E, Sam demonstrou que ele é um dos melhores do campeonato e acreditamos que, juntos, formaremos uma grande parceria. Com Mitch e Sam, acreditamos que temos uma das duplas mais fortes do grid".

"Com uma competição muito próxima, fica óbvio que, para ser bem-sucedido na Fórmula E, você precisa de dois pilotos com capacidade para lutar por pódios a cada corrida. Agora temos dois vencedores de provas que são capazes de nos colocar nas disputas pelos títulos na próxima temporada".

Bird, que já atuou como piloto de testes para a Mercedes na F1, será o sexto piloto diferente da Jaguar desde sua entrada na categoria, na temporada 2016/17.

No mês passado, a FIA divulgou o calendário da próxima temporada da F-E. A sétima temporada está marcada para começar em janeiro do próximo ano com o eP de Santiago.

