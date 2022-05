Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E cruzou a marca da metade da temporada 2022 neste domingo na Alemanha. A vitória do ePrix II de Berlim ficou com a Mercedes de Nyck de Vries, mas quem se deu melhor foi o outro carro da equipe alemã, de Stoffel Vandoorne, que aumentou sua vantagem na ponta.

Vandoorne chega a 111 pontos com o terceiro lugar neste domingo, abrindo 12 de dianteira para o novo segundo colocado, Edoardo Mortara, que se recuperou neste fim de semana após duas provas sem pontuar.

O suíço da Venturi tem ainda quatro pontos de vantagem para o bicampeão Jean-Éric Vergne em terceiro. Completando o top 5 estão Mitch Evans com 83 e Robin Frijns, com 81.

Já Lucas di Grassi se manteve no top 10 após terminar em quarto neste domingo. O piloto da Venturi está em nono com 49 pontos, enquanto Sérgio Sette Câmara segue sem pontuar no ano.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da Fórmula E após o ePrix de Berlim:

Confira a situação do Mundial de Construtores da Fórmula E após o ePrix de Berlim:

