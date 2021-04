Neste sábado, a Fórmula E realizou a primeira de duas corridas em Roma e a terceira etapa da temporada 2020-21. E em uma prova muito movimentada, que começou e terminou com o safety car na pista, tivemos a vitória de Jean-Éric Vergne, e diversas mudanças na tabela de classificação, com Sam Bird assumindo a ponta após o seu segundo lugar.

Vergne conquistou a vitória neste sábado após assumir a ponta depois que um problema técnico tirou Lucas di Grassi da prova a minutos do fim. E sua liderança foi consolidada após Stoffel Vandoorne acabar com sua Mercedes no muro, causando uma entrada do safety car que ficou na pista até a bandeira quadriculada.

Com os resultados deste sábado, temos um novo líder no campeonato, lembrando que essa é a primeira temporada da F-E como Campeonato Mundial da FIA. Sam Bird ocupa agora a ponta com 43 pontos. O piloto da Jaguar é seguido por Robin Frinjs, da Virgin, com 34, enquanto o então líder, Nyck de Vries, da Mercedes, caiu para terceiro, mantendo os 32 conquistados em Diriyah.

Vergne, que não havia pontuado na Arábia Saudita, saltou direto para o quinto lugar, enquanto seu companheiro de Techeetah, o atual campeão António Félix da Costa é apenas o nono, depois do terceiro lugar na segunda corrida de Diriyah.

Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara segue sendo o melhor colocado, mas caiu de nono para 11º após não pontuar neste sábado. Já Di Grassi perdeu uma ótima oportunidade de subir na classificação com seu problema mecânico e, por isso, ocupa a 17ª posição, com apenas seis pontos.

Confira a classificação do Mundial de Pilotos:

Entre os construtores, a Jaguar também tirou a Mercedes da ponta, enquanto a Techeetah também passou a equipe alemã, que caiu para terceiro.

E a boa performance da Jaguar neste sábado, com os dois pilotos no pódio, ajudaram a abrir uma grande vantagem na ponta, com 74 pontos contra 40 da Techeetah e 39 da Mercedes.

A Fórmula E volta à pista de Roma no domingo para o segundo ePrix na capital italiana. O único treino livre acontece às 2h, o classificatório às 4h e a corrida às 8h, todos no horário de Brasília. As transmissões serão feitas pela TV Cultura e o SporTV.

Confira a classificação do Mundial de Construtores:

