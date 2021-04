O sábado da Fórmula E em Roma parecia que seria de Lucas di Grassi. O brasileiro liderou o primeiro treino livre, largou da quarta posição e liderou boa parte do primeiro ePrix na capital italiana, até que acabou abandonando a poucas voltas do fim, entregando a vitória para outro campeão da categoria, o francês Jean-Éric Vergne.

Di Grassi saiu da quarta posição, mas em poucas voltas já ocupava a liderança, após ganhar posições com o toque entre Stoffel Vandoorne e Andre Lotterer, além de Oliver Rowland, punido com um drive through.

Mesmo perdendo posições momentaneamente durante a ativação dos dois modos ataques, Di Grassi esteve na liderança em boa parte da prova e sua ultrapassagem em cima de Vergne a cerca de seis minutos do fim parecia sacramentar sua vitória em Roma, que seria também sua primeira na F-E desde o ePrix de Berlim de maio de 2019.

Mas tudo acabou minutos depois, quando um problema em seu carro forçou o brasileiro a abandonar a prova.

Após o ePrix de Roma, Di Grassi mostrou estar satisfeito com sua performance ao longo do dia, apesar da frustração com o abandono quando estava tão perto da vitória.

"Hoje foi um dia muito produtivo. Lideramos o treino, largamos da segunda fila e dominamos a corrida até cinco voltas do final. A vitória escorreu por entre meus dedos. Mas o automobilismo é assim".

"Agora precisamos manter a cabeça erguida, trabalhar ainda mais, que vamos trazer essa vitória para o Brasil. Muito obrigado a todos que votaram em mim no fanboost e estão torcendo em casa. Valeu!".

Em entrevista ao Motorsport.com, o brasileiro falou mais sobre o problema em seu carro, e que ainda não foi possível identificar sua origem.

"Precisa ser aberto para identificarmos. Mas não foi software, não foi elétrico, não foi bateria. Foi alguma falha mecânico. Eu não tinha controle. Eu ouvia o motor rodando, mas não tinha controle".

"Eu olhei o painel para ver se havia algum alarme, mas estava apagado. Sem nenhum toque com carro ou contato com o muro. O carro não tinha nenhuma marca. Foi uma boa corrida, mas não havia razão para isso acontecer".

Di Grassi reconheceu ainda que perdeu para Vergne durante a fase do modo ataque porque era o ponto de referência para os pilotos em meio a uma pista escorregaria, após uma rápida chuva antes da corrida.

"Nas condições que tínhamos, estava muito difícil, porque meia pista estava molhada, meia pista estava seca. Quando você é o líder, acaba se tornando a referência. As pessoas atrás acham que é fácil te acompanhar porque você precisa entender se a curva está molhada ou não".

"Vergne usou sua experiência e boa estratégia para me ultrapassar com o modo ataque. Mas nós tínhamos um ritmo melhor hoje. Consegui passar de volta em ambas as vezes. A corrida era nossa. A pista estava secando e meu ritmo melhorando".

Vergne disse que deixou o brasileiro passar porque estava tentando conservar energia e achava que poderia ultrapassá-lo novamente.

"Eu não bloqueei o Lucas quando ele tentou passar. Eu estava conservando energia e sabia que ele tinha menos. Quando vi ele tentando passar, deixei. Ainda tínhamos seis, sete voltas naquele momento... eu tinha como alcançá-lo no fim".

Di Grassi terá ainda mais uma chance de aumentar sua pontuação neste final de semana, já que se encontra apenas na 17ª posição, com seis pontos conquistados. Neste domingo acontece o segundo ePrix de Roma, com treino livre às 2h, o classificatório às 4h e a corrida às 8h, todos no horário de Brasília. As transmissões serão feitas pela TV Cultura e o SporTV.

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.