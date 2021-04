Neste final de semana, a Fórmula E dá continuidade à temporada 2020-21 e inicia sua sequência de provas em território europeu com uma rodada dupla do ePrix de Roma, que conta inclusive com um traçado novo para esta edição.

Essas serão a terceira e quarta provas do campeonato, após a rodada dupla em Diriyah, na Arábia Saudita, no final de fevereiro. Após duas corridas, Nyck de Vries está na liderança, com 32 pontos para o piloto da Mercedes, sete a frente de Sam Bird, da Jaguar e a dez de Robin Frinjs, da Virgin.

Inicialmente, Roma receberia apenas uma etapa, mas acabou virando rodada dupla como forma da categoria realizar o maior número possível de provas da temporada 2021 em meio às limitações da pandemia. E a própria Covid-19 chegou a tornar a etapa italiana dúvida, já que o país estava em lockdown nas últimas semanas.

Conhecido como uma das pistas mais largas do calendário, o Circuito Urbano do EUR fica em uma região bem central da capital italiana, próximo de diversos pontos turísticos e fica localizado ao redor do Obelisco di Maroni, com o emblemático Palácio da Civilização Italiana de palco de fundo.

O circuito foi remodelado para esta edição e mantém as retas conhecidas, com muitas ondulações e mudanças de elevação. Mas agora, as retas foram alargadas e oferecem mais oportunidades de ultrapassagem.

Essa será a terceira vez que o ePrix de Roma será disputado, após ter sido cancelado na temporada 2019-20 por conta da pandemia da Covid-19.

Confira os horários

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sábado 02h55 Site da TV Cultura Treino Livre 2 Sábado 05h10 Site da TV Cultura Classificação Sábado 06h45 TV Cultura e SporTV Corrida 1 Sábado 10h30 TV Cultura e SporTV Treino Livre 3 Domingo 02h Site da TV Cultura Classificação Domingo 04h TV Cultura e SporTV Corrida 2 Domingo 08h TV Cultura e SporTV

