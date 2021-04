A Fórmula E entregou uma ótima primeira corrida do final de semana em Roma. Em uma prova que começou e terminou com o safety car, por motivos muito diferentes, tivemos vitória de Jean-Éric Vergne, que aproveitou um problema mecânico de Lucas di Grassi e a batida de Stoffel Vandoorne no muro para assumir a ponta nos minutos finais.

A prova começou sob safety car porque caía uma chuva fraca sobre o circuito de Roma e assim que a bandeira verde foi acionada, os líderes Vandoorne e Andre Lotterer tiveram uma grande disputa pela ponta, interrompida rapidamente por um toque entre os dois, que abriu espaço para Oliver Rowland e o brasileiro assumirem a ponta.

Com Rowland tomando uma punição, Di Grassi passou a lutar pela vitória com Vergne, a dupla da Mercedes, Vandoorne e Nyck de Vries e a dupla da Jaguar, Sam Bird e Mitch Evans.

Di Grassi estava a caminho de sua primeira vitória desde o ePrix de Berlim de maio de 2019, mas teve um problema mecânico e acabou abandonando, abrindo espaço para Vergne pular para a ponta, enquanto o safety car acionado após a batida de Vandoorne no muro consolidou o francês na ponta até cruzar a linha de chegada.

A Fórmula E volta à pista de Roma no domingo para o segundo ePrix na capital italiana. O único treino livre acontece às 2h, o classificatório às 4h e a corrida às 8h, todos no horário de Brasília. As transmissões serão feitas pela TV Cultura e o SporTV.

Confira o resultado final:

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.