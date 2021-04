Parecia que a segunda vitória de Stoffel Vandoorne na Fórmula E seria muito tranquila. No segundo ePrix de Roma, disputado neste domingo, o belga havia construído uma vantagem sólida na ponta, até que o acionamento do safety car nos minutos finais mudou toda a dinâmica da corrida. Mas o piloto da Mercedes conseguiu se manter na frente para vencer.

Assim como no sábado, a prova começou com o safety car, já que a pista estava ainda mais molhada que ontem. Logo no começo, o pole Nick Cassidy perdeu o controle do carro, entregando a ponta para Norman Nato. Mas o piloto da Venturi ficou por pouco tempo na frente, sendo ultrapassado por Pascal Wehrlein.

Minutos depois, quando o piloto da Porsche saiu do traçado para ativar o primeiro dos três modos ataques do dia, Vandoorne assumiu a ponta, no mesmo momento em que Lucas di Grassi recebia um toque de Sébastien Buemi, indo parar no muro e forçando o acionamento de uma bandeira amarela em todo o circuito, o que mexeu em toda a corrida.

Nesse momento, Vandoorne conseguiu abrir uma vantagem muito confortável, que chegou a estar na casa de oito segundos, e parecia a caminho de um vitória tranquila, até a marca de seis minutos para o fim, quando a outra Audi, de René Rast, também foi parar no muro, levando a uma entrada do safety car.

O belga da Mercedes usou a estratégia a seu favor, cruzando a linha de chegada após o cronômetro zerar, para que a corrida fosse reduzida a apenas uma volta sob bandeira verde e conseguiu segurar os rivais para cruzar em primeiro, com Alex Sims em segundo com a Mahindra e Wehrlein em terceiro, promovido após a desclassificação de Norman Nato.

Para Sérgio Sette Câmara, a palavra do dia foi recuperação. Após seu carro apagar na classificação, o brasileiro saiu do fundo do grid e terminou em 15º, sendo promovido depois para 12º após as punições.

A Fórmula E volta à ação em duas semanas, com o primeiro ePrix de Valência, no Circuito Ricardo Tormo. Assim como Roma, a etapa em solo espanhol também será uma rodada dupla, com provas no sábado, 24, e no domingo, 25. As transmissões serão realizadas pelo SporTV e a TV Cultura.

