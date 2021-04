A vitória de Stoffel Vandoorne neste domingo, no segundo ePrix de Roma da Fórmula E, trouxe algumas mudanças na classificação do Mundial de Pilotos, mas Sam Bird segue firme e forte na liderança, assumida ontem, mesmo sem pontuar na corrida de hoje.

Com a vitória em Diriyah e o segundo lugar ontem, Bird mantém os 43 pontos que começou o dia, já que abandonou o ePrix deste domingo na última volta, após um incidente envolvendo Oliver Rowland e Nyck de Vries.

A principal mudança entre os pilotos é que agora o companheiro de Bird na Jaguar, Mitch Evans, é o novo segundo colocado. Com oito pontos conquistados neste domingo, contra nenhum dos holandeses Frijns (3º) e De Vries (5º), o neozelandês pulou para a vice-lideraça, com 39 pontos.

Vencedor deste domingo, Vandoorne deu um salto na classificação e agora é o quarto, com 33 pontos, um a menos que Frijns e um a mais que seu companheiro de Mercedes, De Vries, que agora está empatado com Pascal Wehrlein após o terceiro lugar do alemão da Porsche.

Após um final de semana zerado, tanto Sérgio Sette Câmara quanto Lucas di Grassi caíram na classificação. O piloto da Dragon Penske é o 14º, com 12 pontos, conquistados com sua boa performance no segundo ePrix de Diriyah. Já Di Grassi, da Audi, é apenas o 18º, com seis. O campeão da temporada 2016-17 acumula oitavo e nono lugares nas etapas sauditas.

Entre os construtores, a Jaguar segue na liderança após o final da rodada dupla de Roma, mas viu a boa diferença que construiu no sábado caindo pela metade. A equipe de Bird e Evans tem agora 82 pontos contra 65 da Mercedes, que passou a Techeetah, assumindo a vice-liderança.

A chinesa, atual bicampeã entre os construtores, está em terceiro, mas mais distante, com 46 pontos.

A Fórmula E volta à ação em duas semanas, com o primeiro ePrix de Valência, no Circuito Ricardo Tormo. Assim como Roma, a etapa em solo espanhol também será uma rodada dupla, com provas no sábado, 24, e no domingo, 25. As transmissões serão realizadas pelo SporTV e a TV Cultura.

