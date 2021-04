Depois de uma grande corrida no sábado, que terminou com a vitória de Jean-Éric Vergne, a Fórmula E voltou às ruas de Roma neste domingo para o segundo ePrix do final de semana. E em uma pista mais molhada que ontem, tivemos uma prova com diversos incidentes e uma vitória de Stoffel Vandoorne com a Mercedes que tinha tudo pra ser calma, mas que foi na emoção após uma relargada no início da última volta.

Até aqui, a manhã tem sido de Nick Cassidy. O novato da equipe Virgin liderou o único treino livre do dia e conquistou a pole position após uma boa batalha com outro estreante: Norman Nato, da Venturi, que substituiu Felipe Massa. Vencedor do sábado, Vergne foi afetado pelas condições de pista do primeiro grupo, garantindo apenas a 21ª posição, enquanto a dupla da Jaguar, Sam Bird e Mitch Evans, conseguiram a sexta fila.

Já entre os brasileiros o domingo não tem sido dos melhores. Lucas di Grassi, que teve um dos melhores ritmos da pista no sábado, liderando boa parte do primeiro ePrix do fim de semana, conseguiu apenas a 13ª posição. Já Sérgio Sette Câmara, que foi bem no treino livre, terminando em quarto, não conseguiu marcar um tempo na classificação, com sua Dragon Penske tendo um problema mecânico enquanto saía da chicane na curva 13.

Assim como no sábado, a largada aconteceu sob o safety car, mas a bandeira verde foi acionada mais cedo do que ontem. E não precisou de muitas curvas para que Nato assumisse a liderança, já que o pole Cassidy perdeu o controle do carro e acabou rodando, voltando na 11ª posição.

O piloto da Venturi não conseguiu se manter na ponta por muito tempo, sendo ultrapassado por Wehrlein, da Porshce, e Vandoorne, da Mercedes, com menos de dez minutos de prova.

Lá atrás, Cassidy buscava se recuperar na corrida, mas, em uma disputa com Rowland, tomou um toque do piloto da Nissan e foi parar no muro, prejudicando a parte dianteira de seu carro. O incidente rapidamente foi colocado sob investigação, com Rowland punido com dez segundos acrescidos ao seu tempo.

Com 30 minutos para o fim no cronômetro, Vandoorne assumiu a ponta no momento em que Wehrlein saiu do traçado para ativar o modo ataque, mas a potência extra dos líderes logo foi limitada porque o abandono de Di Grassi forçou a ativação da bandeira amarela em todo o circuito. O brasileiro recebeu um toque de Buemi, indo parar no muro.

Vandoorne aproveitou o momento para abrir uma boa vantagem contra seus principais rivais, Sims, Wehrlein e Nato, de quase oito segundos, conseguindo pegar o modo ataque pela segunda vez sem perder a posição.

A dez minutos do fim, a segunda Audi, de René Rast, também abandonou. O alemão perdeu o controle no meio da curva e acabou batendo no muro, forçando o acionamento do safety car, fazendo com que Vandoorne perdesse a vantagem de quase cinco segundos que tinha para Sims, Nato e Wehrlein.

O carro de segurança saiu da pista com pouco mais de um minuto no cronômetro, mas Vandoorne segurou o ritmo do grid para que fosse realizado apenas uma última volta. Na volta final, mais um incidente, envolvendo de Vries, Rowland e Bird, com o piloto da Nissan sendo o único a conseguir voltar.

No final, Stoffel Vandoorne conseguiu segurar Alexander Sims na última volta para vencer pela segunda vez na categoria, com o novato Norman Nato completando o pódio. Mas o piloto da Venturi acabou sendo desclassificado por excesso de potência, promovendo Pascal Wehrlein para o terceiro lugar.

Mortara, Günther, Evans, Da Costa, Buemi, Blomqvist e Müller completaram o top 10, enquanto o brasileiro Sérgio Sette Câmara cruzou a linha de chegada em 15º, mas foi promovido para 12º após as punições aplicadas.

A Fórmula E volta à ação em duas semanas, com o primeiro ePrix de Valência, no Circuito Ricardo Tormo. Assim como Roma, a etapa em solo espanhol também será uma rodada dupla, com provas no sábado, 24, e no domingo, 25. As transmissões serão realizadas pelo SporTV e a TV Cultura.

