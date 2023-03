Carregar reprodutor de áudio

O segundo treino livre, realizado às 07h30 da manhã, abriu bem cedo as atividades do dia derradeiro do ePrix de São Paulo, sexta etapa da temporada 2023 da Fórmula E. E em uma movimentada sessão que antecede a classificação de logo mais, António Félix da Costa foi o mais rápido, com mais de 0s2 de vantagem para Max Günther.

Norman Nato, Pascal Wehrlein e Jake Dennis completaram o top 5, enquanto Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara foram P15 e P16, respectivamente.

A sessão iniciou pontualmente às 07h30 e, com apenas 30 minutos de testes antes da classificação, os pilotos não perderam tempo nos boxes.

Após os dez minutos iniciais, Buemi ocupava a ponta, repetindo o resultado da sexta-feira, com 01min12s554, apenas 0s057 à frente de Vandoorne. Mas logo o suíço foi superado por Di Grassi, com 01min12s203, já baixando a marca feita pelo piloto da Envision no TL1.

A dez minutos do fim, os pilotos faziam suas simulações de classificação e, com isso, os tempos começaram a cair consideravelmente. Neste momento, a liderança era de Nato, com 01min11s763, seguido de Buemi, Bird, Di Grassi e Rast, enquanto Sette Câmara era o 16º.

Assim como no TL1 da sexta-feira, a curva 1 continuou sendo um grande desafio para os pilotos, com diversas escapadas.

No final, António Félix da Costa foi quem terminou na ponta, com 01min11s496, botando 0s266 de dianteira para Max Günther. Norman Nato foi o terceiro, a 0s267, enquanto líder e vice-líder do campeonato, Pascal Wehrlein e Jake Dennis, completaram o top 5. Lucas di Grassi foi o 15º e Sérgio Sette Câmara o 16º.

A Fórmula E retorna à pista do Sambódromo do Anhembi ainda neste sábado com o dia derradeiro do ePrix de São Paulo. As atividades continuam às 09h40 com a classificação. Já o ePrix de São Paulo, sexta etapa da temporada 2023, tem largada marcada para 14h.

Todas as sessões contam com transmissão da Band e do Bandsports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da passagem da Fórmula E pelo Brasil.

Confira o resultado final do primeiro treino livre do ePrix de São Paulo da Fórmula E:

Di Grassi e BASTIDORES da chegada da Fórmula E ao Brasil; Sette Câmara analisa PISTA do ePrix de SP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com #222 – ‘Buraco’ da Ferrari é maior que o da Mercedes em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: