Emerson Fittipaldi vê 'mudança de paradigma' entre F1 e Fórmula E

Bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi é um dos nomes mais ilustres no paddock do ePrix de São Paulo, a primeira corrida da história da Fórmula E no País, e o brasileiro vê uma 'mudança de paradigma' na relação entre a categoria máxima e o campeonato de carros elétricos.

"O crescimento da F-E é muito forte. Experiência, carros novos, muito mais velocidade... Tudo isso vai 'selecionar' cada vez mais. Num futuro, com certeza, cada vez mais próximo", disse 'Emmo' em evento com a mídia selecionada, incluindo o Motorsport.com.

"A F1 sempre vai ser a F1... Mas a fórmula elétrica já é muito importante. Logo, a F-E vai ser o contrário: quem andar muito rápido de F-E tem chance de chegar na F1, vai 'inverter' [a lógica em relação ao que se viu nos últimos anos, quando egressos da F1 iam pra F-E quando não tinham mais vaga na F1]", afirmou o paulistano, vencedor das temporadas 1972, pela equipe Lotus, e 1974, pela McLaren.

Neste sentido, Fittipaldi foi questionado sobre Nyck de Vries, campeão do certame retrasado da F-E e que estreia pela F1 em 2023 com a AlphaTauri. Um dos motivos pelos quais o piloto conseguiu a vaga no 'time B' da Red Bull é o bom desempenho do holandês no GP da Itália de 2021, quando correu pela Williams-Mercedes na vaga do anglo-tailandês Alex Albon, que estava com apendicite. A chance na escuderia britânica também decorreu do título com as Flechas de Prata na F-E.

"Ele chegou lá e andou rápido. Vai ser uma nova... toda equipe de F1 fica 'olhando' categorias diferentes, [buscando] um piloto para 'pegar'."

Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

