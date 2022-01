Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E deu o pontapé inicial de sua oitava temporada nesta sexta-feira com uma prova emocionante na Arábia Saudita. E no primeiro de dois ePrix do Mundial de carros elétricos em Diriyah, a Mercedes mostrou sua força, fazendo uma dobradinha com vitória do atual campeão, Nyck de Vries, tendo Stoffel Vandoorne em segundo e Jake Dennis completando o pódio.

A vitória de De Vries se deu principalmente por conta de um erro de Vandoorne na entrada do acionamento do modo ataque, o que permitiu um mergulho do holandês na ponta, podendo abrir vantagem rapidamente. Lucas di Grassi terminou na quinta colocação após sair de oitavo enquanto Sérgio Sette Câmara saiu e terminou em 15º.

Mais cedo nesta sexta, a F-E inaugurou o novo formato de classificação, com a pole position e boa parte das posições sendo definidas por um sistema de mata-mata. Em uma boa disputa entre Mercedes e Andretti, Stoffel Vandoorne foi o vencedor da batalha final e garantiu a pole position, com Jake Dennis em segundo e o atual campeão Nyck de Vries em terceiro. Lucas di Grassi garantiu a oitava posição enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 15º.

Na largada, a Mercedes saiu melhor e enquanto Vandoorne manteve a ponta, De Vries pulou para a segunda posição, enquanto Di Grassi subiu para sexto e Sette Câmara caiu para 16º após uma saída sem maiores problemas. Mais atrás, o campeão Da Costa abandonava com a Techeetah.

Vandoorne, De Vries, Dennis e Lotterer tentavam se destacar dos demais, mas um pelotão com Bird, Di Grassi, Gunther e Cassidy buscavam se manter próximos dos líderes após as duas primeiras voltas. Na terceira volta, o brasileiro passava Bird para assumir a quinta posição.

O primeiro modo ataque começou a ser acionado após sete minutos de prova, com Lotterer inaugurando a potência entre os ponteiros. De Vries e Dennis foram já na volta seguinte. Vandoorne foi o último dos quatro da frente, conseguindo manter a liderança. Para esta prova, os pilotos precisavam acionar o modo ataque duas vezes, com três minutos de duração cada.

Com 34 minutos ainda no relógio, o safety car foi acionado devido a um toque por trás de Frijns que deixou Oliver Rowland e a Mahindra no muro. Com isso, pudemos ver pela primeira vez outra novidade da categoria: a "prorrogação".

Em anos anteriores a entrada do SC implicava na redução da potência disponível para cada piloto a cada minuto que o carro ficasse na pista. Agora haverá um acréscimo de 45 segundos ao tempo total de prova para cada minuto que o SC estiver em vigor. O mesmo vale para a bandeira amarela de pista toda, equivalente da F-E ao safety car virtual.

A bandeira verde foi acionada novamente com 27 minutos no cronômetro. Vandoorne saiu bem, conseguindo manter uma distância para De Vries, enquanto Di Grassi, em quinto, ficou bem atrás em relação a Lotterer, o quarto colocado, quase 2s. O brasileiro aproveitou para acionar seu primeiro modo ataque, enquanto o alemão da Porsche foi para seu segundo.

Lá na frente, após muito atacar, De Vries, finalmente conseguiu passar Vandoorne para assumir a liderança, e rapidamente começou a abrir uma diferença de quase um segundo. A transmissão mostrou que o atual campeão conseguiu ultrapassar em uma tentativa falha do belga em assumir o modo ataque.

Com 15 minutos restantes, De Vries já abria 1s7 para Vandoorne, que tinha uma largada diferença, de mais de 3s para Lotterer. O alemão da Porsche seguia pressionado por Dennis, em busca de recuperar a posição perdida com o modo ataque.

Bird buscava se aproximar dessa disputa enquanto Di Grassi estava a menos de 1s do piloto da Jaguar. Um erro de Dennis na primeira curva ao atacar Lotterer permitiu que os dois chegassem.

Em uma manobra ousada, Dennis finalmente retomou a terceira posição, deixando Lotterer para sofrer fortes ataques de Bird, Di Grassi e Cassidy, que já se juntava ao pelotão.

A quatro minutos do fim, Lotterer, visivelmente com rendimento menor, foi ultrapassado por Bird e Di Grassi, caindo para a sexta posição. Aos poucos, o alemão da Porsche ia caindo na classificação. Lá na frente, a Mercedes seguia disparada, com De Vries mantendo uma boa distância para Vandoorne.

Conforme o regulamento determina, o valor total da prorrogação foi anunciado neste momento, com acréscimo de 05min15s ao tempo de prova, elevando o cronômetro para 09min15s restantes mais uma volta.

Nos minutos finais, Vandoorne começou a reduzir a vantagem de De Vries, enquanto mais atrás Di Grassi voltava a colar em Bird em busca da quarta posição e de fugir da aproximação de Cassidy e de Mortara, seu companheiro de Venturi.

No final, a Mercedes garantiu uma importante dobradinha na abertura da temporada com uma vitória do atual campeão Nyck de Vries, seguido de Stoffel Vandoorne. Jake Dennis completou o pódio.

Sam Bird foi o quarto, com Lucas di Grassi em quinto. Completaram o top 10: Edoardo Mortara, Nick Cassidy, Jean-Éric Vergne, Oliver Askew e Mitch Evans. Sérgio Sette Câmara foi o 15º.

A Fórmula E segue em Diriyah porque no sábado teremos o segundo ePrix em solo saudita. A ação começa às 7h25 com o terceiro treino livre, que terá transmissão exclusiva pelo canal da categoria no YouTube. A classificação acontece às 9h30 e a corrida tem largada marcada para 14h. As duas sessões contarão com transmissão da TV Cultura e do SporTV 3.

