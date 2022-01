Carregar reprodutor de áudio

A Mercedes iniciou a oitava temporada da Fórmula E do melhor modo possível, com vitória de Nyck de Vries e uma dobradinha com Stoffel Vandoorne no primeiro ePrix em Diriyah na Arábia Saudita. Com isso, a equipe alemã inicia a campanha de defesa pelo título na ponta.

O atual campeão De Vries se sobressaiu após um erro de Vandoorne ao tentar acionar o segundo modo ataque, perdendo tempo e permitindo o mergulho do holandês. Mas, apesar da liderança, De Vries não sai com uma grande vantagem para o belga, já que Vandoorne tem a seu favor os três pontos da pole position.

Confira abaixo a situação do Mundial de Pilotos após o ePrix I de Diriyah:

Já entre os construtores, a Mercedes sai de Diriyah nesta sexta com quase 100% de aproveitamento, deixando de fazer apenas os dois pontos extras da volta mais rápida. Mesmo assim, a equipe alemã termina o primeiro dia com uma boa distância no Mundial de Construtores.

A Mercedes vai em busca de seu segundo título na categoria no mesmo ano em que deixará o grid da Fórmula E.

A Fórmula E segue em Diriyah porque no sábado teremos o segundo ePrix em solo saudita. A ação começa às 7h25 com o terceiro treino livre, que terá transmissão exclusiva pelo canal da categoria no YouTube. A classificação acontece às 9h30 e a corrida tem largada marcada para 14h. As duas sessões contarão com transmissão da TV Cultura e do SporTV 3.

Confirma como está o Mundial de Construtores após o ePrix I de Diriyah:

