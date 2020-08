F-E: Gunther é desclassificado e di Grassi herda 8º lugar em Berlim

Maximilian Guenther, da BMW Andretti, foi desclassificado do ePrix de Berlim, ao exceder o limite de energia utilizável em seu carro.

Guenther, que terminou na oitava posição, esteve em várias disputas no início da corrida de Berlim e foi investigado desde cedo por uma suspeita de culpa em colisão com Robin Frijns, da Virgin Racing, que tirou o holandês da corrida. Gunther também se viu sob a lupa dos comissários pelo contato com Mitch Evans, da Jaguar, na qual a decisão está atualmente pendente.

Evans, que também brigava por pontos, caiu para a 15ª colocação.

Muitos dos pilotos se encontraram perigosamente perto do limite de energia utilizável, que foi reduzido para 45 kWh como resultado de um carro de segurança e um período de bandeira amarela.

A desqualificação do alemão eleva agora Lucas di Grassi para o oitavo lugar e Alexander Sims, companheiro de equipe da BMW, para o nono.

Enquanto isso, o estreante Rene Rast, agora é o 10º, somando seu primeiro ponto na Fórmula E.

