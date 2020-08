Líder, Félix da Costa ainda considera Vergne como melhor piloto da equipe

Antonio Félix da Costa admitiu que Jean-Eric Vergne, companheiro de equipe na DS Techeetah, ainda é "melhor" do que ele e diz que sua vitória em Berlim significa muito, devido à sua experiência anterior de guiar "o pior carro do grid".

Da Costa iniciou a primeira de seis corridas no Aeroporto de Tempelhof com uma vitória e aumentou sua vantagem no campeonato sobre o piloto da Jaguar, Mitch Evans, para 41 pontos.

Vergne reclamou durante a corrida que da Costa não havia respeitado as instruções pré-acordadas da equipe para gerenciar o ritmo na frente. O português cruzou a linha de chegada a 5.4s sobre Andre Lotterer, no limite de sua energia.

O atual campeão Vergne, entretanto, sofreu uma queda de rendimento, do segundo para o 20º lugar, causado pelo alto consumo de energia na fase inicial da corrida, ditada pelo ritmo acelerado. Mas da Costa, que ingressou na DS Techeetah no início da temporada 2019-2020, calculou que Vergne ainda era melhor no gerenciamento do carro.

“Para ser honesto, Vergne me ajudou muito a acelerar esse carro e ele ainda o domina um pouco melhor do que eu. Ele está mais ciente do que está acontecendo. Temos um milhão de números aparecendo em nossa corrida toda vez que cruzamos a linha, e estou me tornando cada vez melhor com isso."

Da Costa acrescentou que sua capacidade de gerenciar a corrida foi aprimorada a partir de sua experiência no meio de grid da F-E.

"A primeira coisa é que estou muito agradecido porque alguns pilotos aqui, sem tirar nenhum crédito de ninguém, estão em um carro vencedor desde o dia zero", disse ele. "Eu provavelmente já tive o pior carro do grid, então nunca levarei um dia como esse como garantido. Eu sei o quão difícil é tê-lo”, se referindo aos dias de Andretti.

“Provavelmente temos um dos melhores carros do grid. O trem de força DS é tão rápido e eficiente e a equipe colocou muito peso atrás de mim e de [Vergne]. A maneira como eles nos pressionam é inacreditável.”

“Ter essa experiência me ajudou a entender. Estamos falando de pequenos detalhes ao longo da corrida, o que te dá uma vantagem."

