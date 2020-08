Nesta quarta-feira, a Fórmula E deu o pontapé inicial para a maratona de seis corridas em nove dias em Berlim. E já temos o primeiro grid de largada formado para a prova, que acontece ainda hoje. Em um dia ruim para os brasileiros, com Felipe Massa sendo o melhor, em 10º, a pole position ficou com o líder António Félix da Costa.

Na primeira rodada dupla, cujas provas acontecem hoje e amanhã (6), os pilotos correrão no traçado tradicional da etapa no aeroporto Tempelhof, porém no sentido inverso, uma novidade para a categoria.

Na F-E, o treino classificatório é dividido em cinco estágios. Nos quatro primeiros, os 24 pilotos vão à pista, em sessões de seis minutos cada, divididos de acordo com a classificação do campeonato. Os seis primeiros saem no primeiro grupo, com a pista em condições piores e sucessivamente, até o último grupo, formado pelos últimos colocados na tabela.

Os seis melhores colocados vão para a Super Pole, onde cada um tem uma volta rápida na luta pela primeira posição. O treino classificatório distribui quatro pontos para o campeonato: um para o piloto que liderar as sessões de grupo e três para o pole position.

Nos treinos livres, o mais rápido foi Nyck de Vries, da Mercedes, que marcou um 01min06s922.

Sessão de grupos

No primeiro grupo, foram à pista Stoffel Vandoorne, da Mercedes, Lucas di Grassi, da Audi, António Félix da Costa, da Techeetah, Mitch Evans, da Jaguar, e Alexander Sims e Maximilian Günther, ambos da BMW.

Os líderes do campeonato demoraram para ir à pista, saindo apenas nos três minutos finais, com o líder da Costa e vice-líder Evans sendo os últimos a sair dos boxes. Com isso, conseguiram fazer apenas uma volta rápida.

A liderança do grupo ficou com da Costa, que fez 01min07s122 com sua Techeetah, seguido de Evans, a 0s433, Günther, Vandoorne e Sims completando o Top 5. Lucas di Grassi foi o sexto, último do grupo, com 01min08s136, a um segundo o tempo do piloto português. O tempo do piloto português não superou a melhor volta de De Vries no segundo treino livre.

Edoardo Mortada, da Venturi, o bicampeão Jean-Éric Vergne, da Techeetah, Oliver Rowland e Sébastien Buemi, da Nissan, Sam Bird da DS Virgin e Andre Lotterer da Porsche compuseram o segundo grupo de classificação, que foram a pista ainda mais tarde que o anterior, só nos dois minutos finais.

O tempo de Da Costa não foi batido, porém Buemi, Vergne, Lotterer, Bird e Rowland conseguiram se colocar entre a segunda e quinta colocações, tirando praticamente todo o grupo 1 da Super Pole. O suíço da Nissan fez 01min07s267, a 0s145 do tempo do português.

No terceiro grupo, Robin Frijns, da Virgin, Nyck de Vries, da Mercedes, Felipe Massa, da Venturi, James Calado, da Jaguar, Daniel Abt, estreando pela NIO 333 e Jérôme D'Ambrosio, da Mahindra tentaram garantir sua vaga na Super Pole.

Mais rápido do final de semana até aqui, De Vries não conseguiu repetir a boa performance da manhã. Mesmo sendo o mais rápido do grupo, terminou apenas em quarto na classificação geral. O segundo melhor foi D'Ambrosio, com o sexto lugar e Felipe Massa terminou essa etapa em décimo. Nesse momento, Lucas di Grassi já era o 16º.

Fechando a sessão de grupos, Oliver Turvey, da NIO 333, Neel Jani, da Porsche, Nico Müller, da Dragon, e as novidades do grid: Sérgio Sette Câmara, também pela Dragon, René Rast, da Audi e Alex Lynn, na Mahindra.

Lynn foi o melhor do grupo, mas ocupou apenas a 12ª posição. Único estreante de fato da categoria, Sette fez 01min08s628, ficando a 1s506 do tempo de Da Costa.

No final da sessão de grupos, os brasileiros não tiveram o melhor dos dias. Felipe Massa terminou com a melhor posição de largada, em décimo, enquanto Lucas Di Grassi sai apenas em 21º e Sérgio Sette Câmara em 23º.

Com o melhor tempo da fase de grupos, Da Costa ainda conquistou um ponto extra, aumentando para 12 sua vantagem sobre Mitch Evans, que largará apenas em nono.

Super pole

Dos seis primeiros colocados, apenas António Félix da Costa passou para a Super Pole, com nenhum piloto do grid superando seu tempo. Além do português, atual líder do campeonato, Sébastien Buemi, Jean-Éric Vergne, Nyck de Vries, Andre Lotterer e Jérôme D'Ambrosio garantiram a participação na luta pela pole position. Apenas a Techeetah com ambos os carros na segunda parte, além de uma Nissan, uma Mercedes, uma Porsche e uma Mahindra.

Os pilotos saem na ordem inversa do grid, do sexto até o primeiro colocado. No final, a pole position ficou com o líder António Félix da Costa, com um tempo de 01min06s799. Ao seu lado, ficou o bicampeão e companheiro de Techeetah Jean-Éric Vergne. Completam o grid Lotterer, Buemi, De Vries e D'Ambrosio.

A primeira corrida de Berlim está marcada para 14h.

Confira o grid de largada para o primeiro eP de Berlim:

