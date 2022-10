Carregar reprodutor de áudio

A reunião do Conselho Mundial da FIA da última quarta-feira (19) ratificou o calendário da temporada 2023 da Fórmula E, com algumas alterações em relação à versão original. O novo cronograma traz a inclusão da Cidade do Cabo, na África do Sul, enquanto o ePrix de Seul foi temporariamente removido devido à obras no Estádio Olímpico, palco da etapa.

Além das provas, a reunião confirmou a pré-temporada da categoria entre os dias 13 e 16 de dezembro em Valência.

O calendário original havia sido revelado em junho com três vagas ainda a serem confirmadas. Agora, uma dessas provas passa a ser o ePrix da Cidade do Cabo, que ocupa a vaga de 25 de fevereiro, duas semanas após a estreia do ePrix de Hyderabad, na Índia.

Jamie Reigle, CEO da F-E, disse ao Motorsport.com que a ausência da Cidade do Cabo no calendário original foi uma simples cautela da organização para garantir a presença da prova.

Com duas vagas em aberto, em 20 de maio e 24 de junho, a F-E segue em busca de uma corrida nos Estados Unidos, com o ePrix de Nova York sendo temporariamente removido devido à obras de melhoria na região do Brooklyn.

Com o ePrix de Vancouver sendo cancelado antes mesmo de seu primeiro evento ser realizado, a América do Norte é representada apenas pela abertura do campeonato na Cidade do México.

Cape Town overview Photo by: Uncredited

Apesar das reformas no Estádio Olímpico, a categoria anunciou que está buscando outro local na Coréia do Sul para manter a etapa, além de outras cidades ao redor do mundo.

Uma das vagas em aberto no calendário original, a prova de 11 de março foi descartada por uma rodada dupla do ePrix de Berlim, enquanto Seul, que seria uma rodada dupla, passa a ser uma etapa única em 20 de maio, sem local confirmado.

Caso o novo evento na Coréia aconteça, ele passará para 24 de junho, a outra vaga ainda em aberto.

No futuro, a Fórmula E tem assinado um memorando de entendimento para a realização de uma corrida em Tóquio em 2024, ao redor do Centro de Exibições Tokyo Big Sight.

Confira o calendário provisório da temporada 2023:

Etapa ePrix País Circuito Data 1 ePrix da Cidade do México Autódromo Hermanos Rodríguez 14 de janeiro de 2023 2 ePrix de Diriyah Circuito de rua de Riyadh 27 de janeiro de 2023 3 28 de janeiro de 2023 4 ePrix de Hyderabad Circuito de rua de Hyderabad 11 de fevereiro de 2023 5 ePrix da Cidade do Cabo Circuito de rua da Cidade do Cabo 25 de fevereiro de 2023 6 ePrix de São Paulo Circuito de rua de São Paulo 25 de março de 2023 7 ePrix de Berlim Circuito de rua do Aeroporto Tempelhof 22 de abril de 2023 8 23 de abril de 2023 9 ePrix de Mônaco Circuito de Mônaco 6 de maio de 2023 10 A Confirmar A Confirmar 20 de maio de 2023 11 ePrix de Jacarta Circuito Internacional de Jacarta 3 de junho de 2023 12 4 de junho de 2023 13 A Confirmar A Confirmar 24 de junho de 2023 14 ePrix de Roma Circuito Cittadino dell'EUR 15 de julho de 2023 15 16 de julho de 2023 16 ePrix de Londres ExCel Center Londres 29 de julho de 2023 17 30 de julho de 2023

