A Fórmula E concluiu nesta quarta-feira (07) a construção do calendário da temporada 2023 com a adição de uma corrida em Portland, nos Estados Unidos, garantindo a permanência do país no esporte, que está presente desde o primeiro ano de existência da categoria, exceto em 2020, quando a Covid-19 impossibilitou a realização do ePrix de Nova York.

As reformas no Terminal de Red Hook no Brooklyn impossibilitou a realização da etapa de Nova York. A Fórmula E considerou realizar uma dobradinha com a Indy para garantir a presença americana no calendário, com St. Petersburg surgindo como opção.

Mas, após a reunião do Conselho Mundial do Esporte a Motor desta semana, foi confirmado que Portland ocupará esse espaço, sendo a 12ª etapa da temporada em 24 de junho. Além disso, a outra vaga a confirmar, em 20 de maio, foi removida, fechando o calendário em 16 provas.

Com isso, está confirmado que a Fórmula E não correrá na Coréia do Sul em um local alternativo, devido às reformas no Complexo do Estádio Olímpico.

Anteriormente, a Fórmula E correu em Miami e Long Beach antes de fechar um acordo com Nova York com a prova sendo uma das prioridades da categoria para um retorno no futuro.

Portland se junta a São Paulo, Hyderabad e Cidade do Cabo como as estreantes do calendário em 2023, com o início da temporada em 14 de janeiro na Cidade do México.

Confira o calendário da temporada 2023 da Fórmula E:

Etapa ePrix País Circuito Data 1 ePrix da Cidade do México México Autódromo Hermanos Rodríguez 14 de janeiro de 2023 2 ePrix de Diriyah Riyadh Street Circuit 27 de janeiro de 2023 3 28 de janeiro de 2023 4 ePrix de Hyderabad Hyderabad Street Circuit 11 de fevereiro de 2023 5 ePrix da Cidade do Cabo Cape Town Street Circuit 25 de fevereiro de 2023 6 ePrix de São Paulo Brasil Brasil São Paulo Street Circuit 25 de março de 2023 7 ePrix de Berlim Tempelhof Airport Street Circuit 22 de abril de 2023 8 23 de abril de 2023 9 ePrix de Mônaco Circuit de Monaco 6 de maio de 2023 10 ePrix de Jacarta Jakarta International e-Prix Circuit 3 de junho de 2023 11 4 de junho de 2023 12 ePrix de Portland A Confirmar 24 de junho de 2023 13 ePrix de Roma Circuito Cittadino dell'EUR 15 de julho de 2023 14 16 de julho de 2023 15 ePrix de Londres ExCeL London 29 de julho de 2023 16 30 de julho de 2023

