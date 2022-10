Carregar reprodutor de áudio

Ex-Fórmula 1 e piloto da Fórmula E desde a fundação da categoria, que vai para a sua nona temporada no ano que vem, Lucas di Grassi falou ao Motorsport.com sobre a expectativa para a realização do ePrix de São Paulo, em março de 2023, e comentou a última polêmica da F1.

O brasileiro, que correu pela Virgin na elite global do automobilismo em 2010, analisou a infração ao teto de custos da F1 cometida pela Red Bull. Além disso, di Grassi falou sobre a importância da limitação de gastos no esporte a motor, conforme você assiste no vídeo abaixo.

Quanto à F-E, cuja etapa brasileira acontecerá no sambódromo do Anhembi e seus arredores, o paulistano se mostrou animado e falou sobre o que esperar do evento. No próximo campeonato, di Grassi correrá pela Mahindra, após breve passagem pela Venturi depois de anos defendendo a Audi.

Veja como está o grid da Fórmula E para a próxima temporada até o momento:

Equipe Powertrain Pilotos Jaguar Porsche Mahindra M9Electro NIO 333 ER9 Jaguar Porsche Porsche DS Maserati Nissan McLaren Nissan Mahindra M9Electro

