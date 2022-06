Carregar reprodutor de áudio

Preparem seus despertadores! A Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana com a nona etapa da temporada 2022, que marca a estreia do ePrix de Jacarta, na capital da Indonésia.

Inicialmente, a prova faria parte do calendário da temporada 2019-20, mas acabou sendo cancelada por conta da primeira onda da pandemia da Covid-19. As restrições de viagem levaram à remoção da prova no cronograma de 2020-21, mas agora o evento finalmente será levado adiante.

Originalmente, o circuito seria montado ao redor do Monumento Nacional e a Praça Merdeka, mas problemas com a liberação do espaço fizeram com que a prova fosse mudada para a região de Ancol, ao norte.

Após uma rodada dupla no Aeroporto Tempelhof em Berlim, Stoffel Vandoorne segue na liderança do Mundial com 111 pontos, 12 a mais que Edoardo Mortara. O bicampeão Jean-Éric Vergne é o terceiro com 95, seguido de Mitch Evans, com 83 e Robin Frijns, com 81. Entre os brasileiros, Lucas di Grassi é o nono com 49 enquanto Sérgio Sette Câmara é o 21º, ainda sem pontuar no ano.

Confira os horários da nona etapa. A TV Cultura é responsável pelas transmissões em TV aberta enquanto o SporTV cobre a categoria na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 21h10 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sexta-Feira 22h55 YouTube da F-E Classificação Sábado 00h30 TV Cultura e SporTV 2 Corrida Sábado 04h45 TV Cultura e SporTV 2

