Frijns retorna à Fórmula E no ePrix de São Paulo pela Abt-Cupra

Carregar reprodutor de áudio

Uma das 'figuras carimbadas' da Fórmula E nos últimos anos, o holandês Robin Frijns, piloto da Abt-Cupra na atual temporada da categoria elétrica, voltará à ação no ePrix de São Paulo, disputado neste fim de semana no Sambódromo do Anhembi, que recebe o primeiro evento da F-E no Brasil.

Frijns perdeu as últimas quatro corridas da competição por estar se recuperando de uma lesão no punho esquerdo, contraída após o vencedor de dois ePs atingir a traseira do francês Norman Nato, da Nissan, no ePrix da Cidade do México, que inaugurou a nona temporada da categoria neste ano.

Robin Frijns, ABT CUPRA Racing, Mahindra M9Electro Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Nas etapas de Arábia Saudita e Índia, o holandês foi substituído por Kelvin van der Linde, sul-africano que foi companheiro de Nico Muller na rodada dupla de Dyriah e em Hyderabad. Nesta etapa, o suíço conquistou um 11º lugar, melhor resultado da equipe até o momento no campeonato.

Muller e van der Linde não disputaram a última etapa, na Cidade do Cabo, África do Sul, pois a Mahindra, equipe do brasileiro Lucas di Grassi e fornecedora de powertrains da Abt-Cupra, não disputou o eP por problema na suspensão traseira, decisão também tomada pelo time de Frinjs.

De qualquer forma, Robin já voltou às pistas no último fim de semana, quando disputou as 1000 Milhas de Sebring do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) pela equipe WRT, chegando em sexto na classe LMP2.

Segundo o holandês, sua mão "está boa" e o fim de semana de Sebring, na Flórida, correu tranquilamente, o que o dá confiança para o retorno à ação também na F-E. "É muito bom estar de volta", celebrou.

"Os últimos dois meses foram uma eternidade. Agradeço ao time, à Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e todos os médicos e fisioterapeutas, além de todo o paddock da F-E. Foram pacientes comigo, ainda que eu estivesse muito impaciente", afirmou Frinjs.

A cobertura completa do ePrix de São Paulo da Fórmula E você confere aqui no Motorsport.com, que terá repórteres in loco no Sambódromo do Anhembi para reportar tudo da primeira etapa da categoria no Brasil.

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: