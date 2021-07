A Fórmula E chega a Londres pela primeira vez desde 2015 para a penúltima rodada do ano com a disputa pelo título completamente em aberto. O top 10 do mundial de pilotos está separado apenas por 22 pontos, com quatro corridas restantes.

Após a vitória na segunda prova de Nova York, Sam Bird é o líder da temporada, com 81 pontos, seguido de perto por António Félix da Costa e Robin Frinjs, empatados com 76. Eduardo Mortara e Nick Cassidy, com 72 e 70, respectivamente, aparecem fechando os cinco primeiros. Entre os brasileiros, Lucas Di Grassi é o melhor colocado, em 12º com 54 pontos, já Sérgio Sette Câmara está em 23º, com 12.

A etapa de Londres terá transmissão da TV Cultura na televisão aberta. Ainda não há confirmação de cobertura do SporTV, devido a dedicação do canal às Olimpíadas de Tóquio.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta 13h Treino Livre 2 Sábado 5h Classificação 1 Sábado 7h TV Cultura Corrida 1 Sábado 11h TV Cultura Treino Livre 3 Domingo 4h Classificação 2 Domingo 6h TV Cultura Corrida 2 Domingo 10h TV Cultura

