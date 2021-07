A Mercedes disse "falhou massivamente" na busca por consistência na Fórmula E, após a sexta corrida da temporada de 2021 sem pontos.

As vitórias nas corridas de Diriyah, Roma e Valência deram à equipe alemã uma vantagem de 23 pontos na liderança da classificação em apenas sua segunda campanha. Mas um abandono duplo dos pilotos Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne em Mônaco resultaram em um retorno com pontuação baixa.

Questionado se estava preocupado com a baixa pontuação após o primeiro ePrix de Nova York, em que terminou em 13º, de Vries disse ao Motorsport.com: “É apenas um conjunto de situações circunstanciais causadas pelo jogo."

“É claro que cometemos erros e somos responsáveis pelos erros que cometemos."

“Mas, em última análise, o maior problema é o formato de classificação.”

“Normalmente no grupo um, aparentemente, a desvantagem é tão grande que é difícil estar entre os 10 primeiros."

“É claro que temos nossas responsabilidades e precisamos sempre fazer melhor como equipe. Mas não acho que haja algo necessariamente errado do nosso lado. É apenas parte do jogo."

“Se você olhar para a classificação do campeonato, há quase 12 pilotos em [19] pontos. Você pode dizer que é emocionante, mas para mim, é artificial.

De Vries envolveu-se então em uma colisão na curva 10 na volta de abertura, o que danificou seu carro.

“Eu fui atingido por trás em três corridas consecutivas”, disse. “Na Curva 10, tentei evitar o carro na minha frente, mas era obviamente impossível."

O companheiro de equipe Stoffel Vandoorne também não conseguiu marcar depois de abandonar na volta 27 de 38 com um furo, o segundo do dia.

“Basicamente, cruzei a última curva quase para trás”, disse o belga ao Motorsport.com.

Já o chefe da Mercedes, Ian James, disse que sua equipe "falhou massivamente" em seu objetivo de ser consistente.

Questionado sobre como encontraria consistência, James disse que seu time ficou bem aquém da meta em sua tentativa de eliminar os erros operacionais que prejudicaram seu ano de estreia.

“Sofremos mais altos e baixos do que qualquer pessoa no campeonato este ano. Você vai lá e busca consistência. Fracassamos massivamente nesse sentido."

“O importante agora é minimizar os erros. Temos meio que um mantra na equipe no momento, que é 'excelência operacional'."

Questionado se a Mercedes havia tomado mais medidas para redescobrir sua forma, James disse: “O desenvolvimento como um todo está em andamento, certamente de uma perspectiva de software. Se eu olhar para os eventos, Mônaco, refletimos e percebemos que há coisas que teríamos feito de forma diferente. Aprendemos com isso."

“Puebla, por outro lado, lembro-me de ter conversado com a equipe no final do fim de semana, dizendo que pela excelência operacional a que aludi antes, eles acertaram em cheio. Eles realmente executaram as coisas muito bem, mas há outros fatores em jogo que nos colocam na posição em que acabamos.

“Precisamos nos confortar com o fato de que, no geral, o pacote que temos é forte.

“Não se trata de fazer nenhuma mudança fundamental. Não se trata de trazer atualizações significativas. É sobre ter certeza de que, novamente, executamos da maneira que precisamos", concluiu.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.