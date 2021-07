Após a equipe Jaguar confirmar que seguirá na Fórmula E na era do Gen3, novo carro que estreia na temporada 2022-23, foi a vez da Jaguar Land Rover oficializar seu comprometimento como montadora para a próxima fase da categoria, garantindo sua presença no grid pelo menos até 2026.

A confirmação da Jaguar Racing, nome oficial da equipe, foi feita antes para que a marca participasse da primeira reunião do Grupo Técnico de Trabalho sobre o Gen3, modelo que será 120kg mais leve que o atual e com um aumento de potência, chegando a 470bhp.

Isso fez com que a Jaguar pudesse acessar os dados da FIA oriundos das fornecedoras padrão: Spark Racing Technology (chassi), Williams Advanced Engineering (bateria) - uma parceira técnica da Jaguar, e a Hankook (pneus), permitindo os primeiros estágios de desenvolvimento do novo modelo.

Porém, sua participação não estava 100% garantindo, já que precisava da confirmação da Jaguar Land Rover, o que foi oficializado nesta quinta (22). A marca britânica se junta à Mahindra, DS, Porsche, Nissan e NIO como as garantidas para a era do Gen3.

A formalização vem em meio aos planos da Jaguar para oferecer uma linha de carros de rua totalmente elétricos a partir de 2025.

Isso encerra também especulações de longo prazo sobre o comprometimento financeiro da montadora à categoria, que surgiram após demissões nas fábricas e o encerramento do Jaguar I-Pace eTrophy, campeonato de carros elétricos de turismo que serviu como apoio à F-E por duas temporadas, encerrando um ano antes do contrato inicial com o Mundial.

CEO da JLR, Thierry Bollore disse: "A Gen3 da Fórmula 3 é um emocionante novo capítulo para o mundial elétrico. Ela já se provou um ambiente perfeito para design, colaboração, teste e desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis".

Sam Bird, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

O anúncio foi realizado dois dias antes da rodada dupla do ePrix de Londres no ExCel Centre, palco de disputas das Olimpíadas de 2012. Essa será a primeira corrida da Jaguar em casa desde o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em 2004, quando Mark Webber foi o oitavo.

O presidente da FIA, Jean Todt disse: "Antes de outro ponto importante do Mundial de Fórmula E, eu saúdo a Jaguar como mais uma importante montadora a se comprometer à próxima era da categoria".

"O carro Gen3 estabelecerá ainda mais os princípios que tornaram esse campeonato um sucesso. É positivo ver tal equipe seguir conosco em uma missão compartilhada de desenvolvimento de tecnologias elétricas para veículos, promovendo mobilidade sustentável".

A decisão da Jaguar Land Rover deixa agora a Mercedes como a única montadora sem decidir seu futuro, enquanto Audi e BMW confirmaram suas saídas da categoria no final da temporada atual.

Enquanto isso, a Dragon Penske Autosport deve seguir na categoria após anunciar a parceria técnica com a Bosch para a construção do trem de força do Gen3. Até aqui, a equipe ainda não oficializou sua permanência.

CEO da F-E, Jamie Reigle disse: "A Jaguar é uma peça chave no futuro de veículos elétricos de luxo. É um testamento ao objetivo compartilhado de um de nossos primeiros fornecedores, a Jaguar Racing, tê-los se comprometendo à participação na era do Gen3".

A quatro provas do fim da atual temporada (duas em Londres e duas em Berlim), Sam Bird, da Jaguar, é o líder do campeonato, enquanto a equipe é a terceira entre os construtores, cinco pontos atrás da líder, Virgin.

Red Bull antecipa AÇÃO DRÁSTICA pós-BATIDA com Hamilton e clã Verstappen escancara REVOLTA com Wolff

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como fica o campeonato após guerra declarada entre Verstappen e Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: