A rodada dupla de Valência da Fórmula E foi finalizada neste domingo, com amplo domínio de Jake Dennis, que havia sido o pole position. O britânico não teve grandes dificuldades de conseguir sua primeira vitória na categoria.

Andre Lotterer e Alex Lynn completaram o pódio. Norman Nato, que na pista chegou em segundo lugar, foi punido em 5 segundos por ter tocado em Lynn, com o francês tendo que se conformar com o quinto posto.

Entre os brasileiros, sentimentos opostos. Lucas di Grassi foi o 10º colocado, após ter largado em 22º. Sérgio Sette Câmara, que começou em 10º, caiu bastante e foi o 21º.

A Corrida

Pole position, Jake Dennis largou bem e conseguiu manter a liderança da prova, seguido de Alex Lynn e Oliver Turvey. Sérgio Sette Câmara caiu uma posição em relação à colocação de largada, em 11º. Lucas di Grassi conseguiu avançar no início, saindo da 22ª posição e pulando para o 18º lugar no primeiro giro.

O piloto mineiro da Dragon Racing conseguiu a posição novamente faltando 39 minutos para o final.

Restando 32 minutos, di Grassi utilizou o seu primeiro modo ataque, quando o piloto da Audi já estava em 17º. Ao final do período com energia extra, o brasileiro era o 13º, superando, inclusive, Sette Câmara, que perdia rendimento e ocupava o 15º posto.

Ao mesmo tempo, os quatro primeiros colocados – Dennis, Turvey, Lynn e Norman Nato - utilizavam o primeiro modo ataque.

Faltando 25 minutos para o final eram divulgados os contemplados com o fanboost: Da costa, Vandoorne, De Vries, Cassidy e Di Grassi.

Após a primeira ‘rodada’ de modo ataque, o brasileiro da Audi ocupava o 15º lugar e o da Dragon a 19ª posição. A liderança na metade da corrida ainda era de Dennis, que recebia a pressão de Lynn.

Faltando menos de 20 minutos, a maioria dos pilotos começavam a utilizar o segundo modo ataque. Lynn acabou saindo do traçado após toque e caia da segunda para a sétima posição, restando 18 minutos. Nato, que foi quem deu o toque, era o novo vice-líder.

Di Grassi pegava o seu último modo ataque com pouco mais de 10 minutos para o final e avançava da 13ª para a 11ª posição. A essa altura, Sette Câmara era o 22º.

A direção de prova anunciava uma punição de 5 segundos a Nato por ter tocado em Lynn, o que retirava o francês das primeiras posições. Andre Lotterer, em tese, era o vice-líder nos últimos minutos.

Com todo o cuidado do mundo, Dennis cruzou a linha de chegada em primeiro, seguido de Lotterer e Lynn. Di Grassi salvou a 10ª posição. Sette Câmara finalizou em 21º.

Resultado final

Ex-companheiro de SENNA POLEMIZA sobre o que Ayrton acharia da F1 atual em ÍMOLA e cita RATZENBERGER

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

Your browser does not support the audio element.