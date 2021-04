A Fórmula E realizou neste fim de semana a quinta e sexta etapas do campeonato de 2021, desta vez em um circuito permanente, em Valência, local que costumeiramente também recebe os testes de pré-temporada da categoria dos carros totalmente elétricos.

Após a rodada dupla, a Mercedes segue no comando, com o vencedor da prova do sábado, Nyck de Vries, à frente, seguido do belga Stoffel Vandoorne. Sam Bird, Robin Frijns e Mitch Evans completam o top-5.

Os brasileiros, que se acostumaram a ocupar as primeiras posições na tabela não estão bem. O melhor deles é Lucas di Grassi, na 19ª posição, somando 13 pontos. Sérgio Sette Câmara é o 20º , com 12.

Confira a classificação

