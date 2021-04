Fórmula E deve usar mesmo traçado da F1 em Mônaco no próximo mês

Após ser cancelada no ano passado, a Fórmula E se prepara para retornar ao Principado de Mônaco no começo de maio, para mais uma edição do ePrix que, em 2021, deve contar com uma importante novidade: a utilização do mesmo traçado usado pela F1 no GP de Mônaco, abandonando a versão reduzida, usada anteriormente.

Essa será a quarta edição do ePrix de Mônaco, que aparece no calendário da F-E a cada duas temporadas, já que o Automóvel Clube de Mônaco intercala a etapa com a realização do GP Histórico. Até aqui, temos duas vitórias de Sébastien Buemi (2015 e 2017) e uma de Jean-Éric Vergne (2019).

Mas, até então, a F-E usava uma versão reduzida do circuito, de apenas 1,765km de extensão, que contava com a primeira reta e uma curva alternativa na Saint Devote, que retornava após a Nouvelle Chicane, deixando de lado a subida, a praça do Cassino, o hairpin e o túnel.

Mas agora a F-E deve passar a usar a mesma configuração da F1, após meses de discussão sobre qual traçado seria usado. A informação foi publicada pelo site The Race. O circuito deve passar apenas por pequenas modificações específicas para a categoria, mas sem modificar sua extensão.

A área do circuito passou por um recapeamento nos últimos dias e, segundo a publicação, a área de ativação do modo ataque deve ser localizada na curva do Grand Hotel, conhecida antigamente como o hairpin Loews.

Em entrevista ao The Race, Buemi falou que as comparações que poderiam ser feitas entre F-E e F1 são supérfluas em meio a uma mensagem maior do campeonato.

"É ótimo mostrar melhoras. E na próxima vez, seremos ainda mais rápidos com o Gen3. Hoje a F1 é mais rápida do que nunca. Mas o espetáculo também não está muito melhor? Não sei se isso está necessariamente relacionado à velocidade do carro".

"Claro, queremos carros mais rápidos, mas isso é uma obrigação? Não sei. Acho que o que todos querem ver são corridas legais, interessantes".

Um porta-voz da FIA informou que a configuração da pista será revelada no momento certo, seguindo o padrão comum da categoria. A F-E geralmente divulga o traçado que será usado às equipes duas semanas antes de um evento.

