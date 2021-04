O brasileiro Sérgio Sette Câmara, explicou os motivos que levaram a sua equipe na Fórmula E, a Dragon Penske, a não estrear seu novo carro no ePrix de Roma, optando por fazer isso apenas em Mônaco, no início do próximo mês.

A equipe de Jay Penske optou por não começar a campanha de 2021 com um novo carro, preferindo a segunda das três opções dadas pela FIA para a homologação do novo trem de força.

A segunda janela de homologação chegou ao fim em 05 de abril, mas a Dragon optou por manter seu Penske EV-4 para a rodada dupla de Roma neste final de semana e deve usá-lo novamente no final do mês, em Valência, antes de estrear o EV-5 no ePrix de Mônaco, marcado para 08 de maio.

Sem uma comunicação oficial da equipe, Sette Câmara falou sobre o caso ao Motorsport.com: "Eles apenas optaram por trazer o carro antigo. E os motivos são bem simples. Não se traz um carro até que você tenha 100% de certeza de que ele é uma melhora em todos os aspectos".

"Isso pode significar que algo ainda não está pronto, confiabilidade, performance. Estratégia também. Fomos instruídos a não dar detalhes exatos, mas quero deixar claro que não é nada demais".

Após conquistar o quarto lugar na segunda corrida em Diriyah, em fevereiro, Sette Câmara reconheceu que o EV-4 segue sendo um carro competitivo.

Sergio Sette Camara, Dragon Penske Autosport Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Algumas vezes é melhor esperar para podermos tirar o melhor do novo carro, porque esse vamos manter por algum tempo. Mesmo quando a equipe tem 100% de certeza de que é melhor, algo ainda pode acontecer".

Na rodada dupla de Roma, Sette Câmara não conquistou nenhum ponto, após ter problemas com seu trem de força em ambas as etapas, forçando o desligamento do carro no meio da corrida do sábado e durante a classificação do domingo. Seu melhor resultado foi um 12º na segunda prova.

Seu companheiro de equipe, Nico Müller, conquistou um ponto na corrida deste domingo, sendo promovido para décimo após uma série de punições. Na segunda corrida de Diriyah, Müller também foi um dos destaques, terminando em quinto, logo atrás do brasileiro.

"Foi uma decisão da equipe de manter o carro antigo", disse Müller. "Vou aceitar. Vimos em Riyadh que não é tão ruim. Sabemos o que temos e o que podemos esperar".

"Também pode ser positivo. E é assim que vou ver isso, tentando tirar o máximo do pacote que tenho".

Recentemente, a Dragon anunciou uma parceria de longo prazo com a Bosch, além de seu comprometimento com o futuro do campeonato. A equipe está próxima de assinar sua permanência na era do Gen3.

A DS Techeetah foi a única a estrear seu novo trem de força em Roma, introduzindo o E-Tense FE21 da melhor forma possível, com vitória de Jean-Éric Vergne na prova do sábado.

Enquanto isso, a Nissan e.dams, terceira e última equipe a usar a segunda janela de homologação, correu também com um trem de força antigo, após pedir uma extensão do prazo à FIA devido a um atraso no fornecimento de peças por conta da pandemia.

