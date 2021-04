O brasileiro Lucas di Grassi terminou a rodada dupla do ePrix de Roma da Fórmula E sem pontuar. Após um problema técnico no sábado que forçou seu abandono, neste domingo ele acabou no muro após o que o brasileiro classificou de "uma manobra incrivelmente estúpida" de Sébastien Buemi, da Nissan.

Na batalha pela oitava posição, na sétima volta da corrida deste domingo, di Grassi sofreu um toque com o bico da Nissan de Buemi na chegada da curva sete. Com o toque, o brasileiro perdeu o controle de sua Audi e bateu no muro, abandonando com uma quebra na suspensão.

Buemi foi punido pelo incidente com cinco segundos, caindo de sétimo para décimo, além de tomar dois pontos em sua licença. A vitória ficou com Stoffel Vandoorne, da Mercedes.

Em entrevista ao Motorsport.com, o brasileiro não criticou o rival: "Não há minha perspectiva ou qualquer perspectiva. Há a perspectiva das regras e dos comissários. Buemi foi punido. Foi uma manobra incrivelmente estúpida".

O brasileiro falou sobre a falta de ritmo da Nissan ao longo do final de semana, já que não conseguiu introduzir seu novo trem de força como planejado inicialmente. Para di Grassi, com 16 voltas restantes, Buemi deveria ter esperado seu momento.

"Ele estava lento. Ele foi lento o final de semana inteiro e estava lento nessa corrida específica. Eu estava fazendo minha prova normal. Ele tinha o modo ataque e tentou me ultrapassar por trás".

"Para ser honesto, ele teria conseguido passar. Tínhamos a corrida inteira pela frente e não tinha motivos para se apressar desse jeito. Ele mudou de ideia, no último instante, em trocar o lado de dentro pelo de fora".

"Ele acabou acertando a traseira do meu carro e isso acabou com a minha corrida e com a dele. Uma pena".

Mas Buemi criticou a decisão dos comissários, acrescentando que di Grassi se alinhou para a defesa tarde demais e isso o deixou sem tempo para reagir, classificando o incidente como uma "infelicidade".

"Obviamente, fui penalizado por isso", disse Buemi ao Motorsport.com. "Eu não concordo, para ser honesto. Cheguei com o modo ataque, com mais potência. Na minha opinião, ele se mexeu tão tarde que eu não tive tempo para reagir".

"Não me importo com ele fechando a porta. Não é um problema, simplesmente vou para o outro lado. Mas ele me fez pensar que não faria algo do tipo. Então assim que me comprometi a fazer o movimento, ele veio para a esquerda e no mesmo ponto que ele fez isso, eu toquei nele".

