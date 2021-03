Lucas di Grassi terminou em oitavo na segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, em prova que encerrou neste sábado a rodada dupla realizada na Arábia Saudita. Depois de largar da 15ª posição, Lucas enfrentou problemas de rendimento com seu modelo Audi, mas ainda assim completou a prova na oitava posição.

A etapa foi marcada por uma série de punições e especialmente pelo sério acidente com a Mahindra do britânico Alex Lynn, que capotou e seguiu se arrastando de ponta-cabeça por um longo trecho de asfalto, o que provocou o encerramento da corrida na 26ª das 29 voltas previstas.

“Primeiramente, fiquei aliviado com este informe de que o Alex está bem. Isso é o mais importante”, disse di Grassi. “Sobre a rodada dupla, este não foi o final de semana ideal em termos de resultado, com o 9º e o 8º lugares que obtivemos nesta sexta e sábado."

"Mas mesmo assim o carro mostrou que tem potencial se trabalharmos nele. E nós vamos partir pra cima na próxima corrida. Estas duas provas foram apenas o começo e ainda há muita coisa para acontecer no campeonato. Estou feliz por voltar a competir e bastante ansioso para ver nosso trabalho dando resultados neste ano”, finalizou Lucas, campeão da Fórmula E em 2017.

A vitória na etapa deste sábado foi do britânico Sam Bird (Jaguar), com o primeiro lugar na sexta-feira sendo garantido pelo holandês Nyck de Vries (Mercedes), que lidera a classificação com 32 pontos, contra 25 de Bird. Di Grassi tem seis pontos, na 14ª posição. A próxima etapa da Fórmula E está agendada para o dia 10 de abril, em Roma, Itália.

