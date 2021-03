A segunda corrida da rodada dupla da Arábia Saudita da Fórmula E, que abriu a sétima temporada da categoria neste fim de semana, foi marcada por um grave acidente envolvendo o piloto britânico Alex Lynn, da Mahindra.

O competidor se envolveu em incidente que também teve as participações dos pilotos Sebastien Buemi, suíço da Nissan, Maximilian Gunther, alemão da BMW, e Mitch Evans, neozelandês da Jaguar.

A 'parte' do acidente que foca em Lynn não foi mostrada pela transmissão da Fórmula E, mas vídeos amadores mostram a gravidade do ocorrido. Confira trecho do que aconteceu nas mídias abaixo:

Lynn foi levado para o hospital após o incidente, mas apenas por questões de precaução. De todo modo, o piloto brasileiro Lucas di Grassi, da Audi, se manifestou sobre os fatos na Arábia Saudita.

"Corrida maluca... Ainda há muitas penalidades por vir, então não tenho certeza de onde terminei ainda. Mas o mais importante é que Lynn está bem, foi um mega acidente. Dois grandes acidentes hoje com Edo e Alex", escreveu o campeão da F-E, que chegou em 12º.

Além da capotagem de Lynn, di Grassi se refere ao acidente do piloto ítalo-suíço Edoardo Mortara, da Venturi, que bateu forte contra as barreiras no treino livre deste sábado após o acelerador de seu carro travar. Veja fotos abaixo:

