Depois de terminar em terceiro na 15ª etapa do Mundial de Fórmula E, na madrugada deste sábado (13), Lucas Di Grassi chegou ao local do pódio onde o fundador e principal executivo do campeonato, Alejandro Agag, o ergueu no ar, em um cumprimento especialmente efusivo diante das câmeras de TV.

Conhecido por sua espontaneidade, o empresário espanhol fez questão de enaltecer ali mais um feito do principal nome da história da categoria. No ePrix de Seul, capital da Coréia do Sul, Lucas se tornou o primeiro piloto a superar a marca dos mil pontos ao longo de sua carreira no Mundial.

E também ampliou para 39 o impressionante recorde de pódios – em cada dez provas que disputou, o brasileiro subiu ao pódio em quatro. Na etapa que será disputada neste domingo, Di Grassi se tornará ainda o único piloto a disputar 100 largadas no Mundial de Fórmula E.

“Pode parecer somente mais um número, mas ser o primeiro piloto a superar mil pontos na categoria carrega um simbolismo e uma sensação como aquela de missão cumprida. Eu nunca tive isso como meta, sequer imaginava algo assim. Mas quando essa possiblidade chegou perto, nas últimas corridas, passou a ser algo que eu e a equipe queríamos alcançar. Então, a gente ficou duplamente feliz, por chegarmos ao pódio e também por alcançar essa marca”, disse Lucas.

Contribuição

“A maior parte desses pontos foi conquistada com a equipe Audi, que não está mais no Mundial, mas não posso esquecer a enorme contribuição deles na minha carreira. Quero também agradecer à equipe Venturi pelo excelente trabalho neste ano e, em especial, pela corrida de hoje".

"Fizemos um bom trabalho no classificatório com o segundo lugar no grid e também tivemos uma corrida consistente. E, claro, muito obrigado aos fãs que que nestes dias vinham me dando força nas redes sociais. Obrigado mesmo a todos”, continuou o piloto brasileiro, que ontem teve sua contratação anunciada pela equipe Mahindra Racing para a temporada 2023.

Com o terceiro lugar na primeira prova da rodada dupla de Seul, Di Grassi chegou a 1.009 pontos na carreira e 126 na atual temporada, subindo de sexto para quinto colocado no campeonato liderado pelo belga Stoffel Vandoorne (equipe Mercedes), que soma 195. Vencedor de hoje, o neozelandês Mitch Evans é o segundo colocado na tabela, com 174.

Vandoorne e Evans decidem o título na segunda prova da rodada dupla de Seul, a partir das 4h da manhã (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Cultura e SporTV3.

