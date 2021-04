Lucas Di Grassi não teve o dia que esperava, já que contava poder disputar a ponta da quinta etapa da Fórmula E, na Espanha. Mas o brasileiro mais uma vez surpreendeu ao largar da 21ª posição e terminar no sétimo lugar.

Di Grassi cruzou a linha de chegada em um já bastante elogiado 10º lugar, mas subiu três posições após a FIA punir três pilotos por utilizarem a energia de seus carros além do limite permitido, são eles: António Félix da Costa, Alex Lynn e Sam Bird.

“Nosso treino classificatório foi muito aquém do que esperávamos, por um problema no acerto do carro, e em uma categoria competitiva como a F-E você tem sempre que estar perto da perfeição se quiser ser competitivo”, destacou Di Grassi.

“Além de largar atrás ainda tive que fazer um pit stop por trocar a transmissão que estava com problemas. Fizemos o possível na prova, terminamos em décimo, mas depois tivemos essas punições que nos colocaram mais à frente.”

“Foi uma corrida caótica, com chuva e muitas dificuldades técnicas para todos, talvez algo que nunca mais vá se repetir na categoria. Terminar em sétimo, depois de tudo o que passamos, é um grande alívio.”

“Amanhã vamos disputar a sexta etapa em Valência, e vamos de novo pra briga. Acredito que podemos sair daqui com um grande resultado”, finalizou.

