Fórmula E: De Vries supera Da costa na última volta e vence prova caótica em Valência

A Fórmula E realizou neste sábado a primeira corrida da rodada dupla de Valência, a segunda vez que a categoria dos carros totalmente elétricos visitam um circuito permanente. Nyck de Vries foi o grande vencedor, após controlar a energia melhor do que António Félix da Costa, que havia liderado toda a prova, mas que não resistiu no último giro.

O atual campeão da F-E acabou na sétima posição. Uma série de pilotos também tiveram o mesmo drama de energia que o português, com uma série deles sendo punidos por utilizarem mais energia do que o permitido.

Com isso, Nico Muller foi o segundo colocado, à frente de Stoffel Vandoorne, que largou da última posição e chegou a ser punido em 5 segundos na corrida, mas conseguiu o terceiro posto.

Lucas di Grassi, aos trancos e barrancos foi o 10º. Sérgio Sette Câmara abandonou a corrida após ser tocado.

A Corrida

Antes mesmo da corrida, foi declarado que Stoffel Vandoorne perdeu a pole position que havia conquistado horas antes, por questões burocráticas dos pneus do piloto da Mercedes com a documentação oficial da prova. Com isso, o belga se viu obrigado a iniciar a corrida na última posição.

A largada foi sob safety car por causa da chuva fraca que assolava o autódromo, com todos os 24 carros em fila indiana. Lucas di Grassi entrou nos pits para pagar um stop-and-go, por ter trocado o câmbio entre o quali e a corrida.

António Félix da Costa, que herdou a pole position, se manteve à frente na largada, mas logo a bandeira amarela foi acionada, pelo toque de Andre Lotterer em Sebastien Buemi na curva 9. O suíço ficou estacionado no local do incidente, trazendo o período de precaução.

Até a saída do carro de segurança, da Costa liderava, seguido de Maximiliam Gunther e Alex Lynn. Sérgio Sette Câmara era o 17º e di Grassi o 23º.

No recomeço, o português conseguiu se manter à frente com tranquilidade, mas a briga atrás dele continuava forte. Nyck de Vries veio forte e chegou à segunda posição. Enquanto isso, di Grassi ‘passeava’ pela área de escape, prejudicado pela pista molhada do autódromo valenciano.

Com pouco menos de meia hora para o fim, o top-5 – da Costa, de Vries, Lynn, Rowland e Sims - acionava o primeiro modo ataque. Gunther protagonizava a entrada do safety car ao parar na brita na curva 2, em posição perigosa.

Ao mesmo tempo, eram anunciados os contemplados com o FanBoost: Vandoorne, da Costa, Cassidy, Bird e di Grassi.

Na relargada, o atual campeão da F-E manteve a liderança. Sette Câmara, que vinha em uma bela corrida de recuperação, na 12ª posição, foi tocado por Mitch Evans na curva 9 e trazia mais um safety car. Evans também abandonava a essa altura.

No retorno da ação, da Costa mantinha a ponta, mas a prova tinha nova interrupção, com Lotterer indo parar na caixa de brita. Vandoorne era punido em 5 segundos por ter ocasionado um toque em Muller.

Na relargada, o drama do gerenciamento de energia, com da Costa com apenas 2% e de Vries com 5% com apenas duas voltas para o fim. A ultrapassagem para a ponta e a vitória aconteceu na abertura da última volta. O português perdia rendimento e caia várias posições.

De Vries venceu, com Oliver Rowland em segundo e Sims na terceira posição, mas como muitos utilizaram mais energia do que o permitido, Muller foi o segundo colocado e Vandoorne fechou o pódio. Lucas di Grassi conseguiu salvar a 10ª posição.

A Fórmula E em Valência volta neste domingo com a corrida 2 do evento espanhol, que marca a terceira etapa da temporada.

Resultado final

