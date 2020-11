A Fórmula E realizará as primeiras corridas noturnas de sua história, na Arábia Saudita, na próxima temporada, usando sistemas de iluminação alimentados por energia renovável.

A terceira e quarta corridas do calendário 2020/21 acontecerão dias 26 a 27 de fevereiro em Diriyah, e ambas serão disputadas em condições de pouca luz.

Uma configuração de LED de baixo consumo que supostamente requer 50 por cento menos energia do que um sistema convencional será usada para iluminar a pista.

Os demais holofotes serão então alimentados por “óleo vegetal de baixo carbono de alto desempenho feito de materiais sustentáveis”.

Para a terceira visita da categoria à Arábia Saudita, o horário de início da corrida será adiado de 15h00 local para 20h00.

O cofundador e chefe do campeonato da F-E, Alberto Longo, disse: “Estamos muito orgulhosos de fazer parceria com a Arábia para criar a primeira corrida noturna da Fórmula E. Estou confiante de que a corrida será espetacular e levará a um estilo de ação competitiva que nunca vimos antes.”

“Como acontece com tudo o que fazemos, nosso primeiro pensamento foi sobre como dar vida à nossa visão esportiva de forma sustentável. Antes de inovar nosso produto, devemos estar confiantes de que podemos manter os padrões de prática sustentável pelos quais nos responsabilizamos.”

O ePrix inaugural na Arábia Saudita foi o primeiro grande evento esportivo internacional do país, com as corridas de 2019/20 sendo as primeiras rodadas duplas da F-E realizadas no Oriente Médio.

O príncipe Abdulaziz Bin Turki AlFaisal Al Saud, ministro do esporte da Arábia Saudita, acrescentou: "Em 2018, a antiga cidade histórica de Diriyah fez história ao sediar a primeira corrida totalmente elétrica nas ruas da região.”

“O evento de estreia despertou muita alegria e energia para a nossa jornada esportiva e foi uma das várias estreias no esporte que desde então inspiraram nosso povo e ajudaram a destacar a enorme transformação da Arábia Saudita sob a visão do Reino.”

"Em 2019, Diryah foi a primeira a sediar corridas consecutivas durante um fim de semana de corridas e agora, mais uma vez, faremos história no esporte.”

"É muito apropriado que um lugar tão antigo mostre o que há de mais moderno em tecnologia sustentável enquanto Diriyah se ilumina para brilhar para o mundo. Estamos ansiosos para as corridas dramáticas e as cenas incríveis que certamente se desenrolarão sob as luzes."

A Fórmula 1 também visitará a Arábia Saudita pela primeira vez no ano que vem para uma corrida de rua em Jeddah, que também acontecerá à noite.

