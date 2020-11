A atual equipe campeã da Fórmula E, DS Techeetah, manterá seu carro da temporada anterior para a 2020-21 antes de apresentar um novo pacote de unidade de potência em abril.

DS Techeetah, que ganhou títulos de equipes e pilotos com o carro Gen2 FE, revelou uma nova pintura durante seu lançamento online na quarta-feira.

Ela também confirmou que iria continuar com a DS E-Tense FE20 que venceu quatro corridas na última temporada de acordo com as novas regras de economia de custos para a pandemia.

As equipes agora têm três opções: podem optar por continuar com sua unidade de potência de 2019-20, trazer uma configuração totalmente nova para ser mantida por dois anos ou repeti-la no início da campanha antes de mudar para um novo pacote em abril.

A DS Techeetah, que mantém como pilotos o bicampeão da FE Jean-Eric Vergne e o atual campeão Antonio Felix da Costa, decidiu pela última opção.

O diretor de desempenho da DS, Xavier Mestelan Pinon, disse: “Em relação a esta oportunidade [com os ciclos de homologação], tomamos a decisão de desenvolver dois carros.

“Para os dois primeiros eventos, usaremos a homologação da sexta temporada, mas com um software totalmente novo. O software é muito importante na Fórmula E, é a chave para o desempenho.

“Depois disso, para o Roma E-Prix vamos apresentar a nova homologação. É uma unidade de potência totalmente nova com tecnologia ambiciosa. ”

“É muito emocionante, pois os dois pilotos já testaram o [novo] carro e parece ser muito rápido.”

A Mercedes, que voltou a ter uma pintura prateada, mudou para uma unidade de potência totalmente nova, assim como a equipe NIO 333 e a Mahindra - com o parceiro técnico ZF desenvolvendo o pacote.

Da Costa acrescentou: “Obviamente, há altos e baixos [para continuar com o carro atual]. “Nós sabemos exatamente com o que vamos correr, então acho que podemos realmente começar a trabalhar.”

“O novo carro está chegando. Esse é mais um passo em frente. Tenho certeza de que ainda seremos competitivos, embora tenha certeza de que todos os outros deram um passo à frente.”

