Fórmula E: Veja a situação do Mundial após o ePrix de Jacarta

Stoffel Vandoorne segue na liderança da Fórmula E após terminar o ePrix de Jacarta na quinta posição. O piloto da Mercedes chega a 121 pontos, mas vê os rivais se aproximando, em uma disputa que parece estar centralizada em quatro pilotos.

Segundo colocado após largar na pole, Jean-Éric Vergne é o mais próximo do belga, com 116 pontos, apenas dois a mais que Edoardo Mortara, que foi terceiro colocado na Indonésia. O único outro piloto a passar da marca dos 100 pontos é Mitch Evans, vencedor do ePrix, com 109. Fechando o top 5, mas já bem atrás, está Robin Frijns, com 81.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi mantém a nona posição, com 55 pontos, mesma quantidade de Pascal Wehrlein, da Porsche. Já Sérgio Sette Câmara segue sofrendo com o pacote pouco competitivo da Dragon Penske e ainda não pontuou nesta temporada.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da Fórmula E após o ePrix de Jacarta:

Confira a situação do Mundial de Construtores da Fórmula E após o ePrix de Jacarta:

